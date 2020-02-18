سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد انتشار لعبة كسر الجمجمة

"تعليم الإسكندرية": ندوات توعية للطلاب لمقاطعة الألعاب الإلكترونية الخطرة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:00 ص
"تعليم الإسكندرية": ندوات توعية للطلاب لمقاطعة الألعاب الإلكترونية الخطرة يوسف الديب، وكيل وزارة التعليم بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، على أن المديرية تعمل حاليا على تنظيم ندوات للتوعية ضد مخاطر الالعاب الالكترونية على الطلاب، وذلك بمختلف مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى.

أشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المديرية قامت بتنظيم عدد من ندوات التوعية داخل المدارس من خلال أٌسام التكنولوجيا فى كل مدرسة، وندوات التى يتم تنظيمها داخل مكتبة كل مدرسة، بضرورة مقاطعة الالعاب الالكترونية وعدم الانسياق وراء ما تقدمة تلك اللعبة من تحديات، مؤكدا على أنة تم تحذير الطلاب من مخاطر كافة الالعاب الالكترونية وما تتركة من أثار سلبية فى نفوس الاطفال والشباب وأحيانا تؤدى إلى أعمال عنف خطيرة بسبب إتباع خطواتها.

كما أكد يوسف الديب على أنة تم التنبيه على المشرفين والمدرسين أيضا داخل المدارس بضرورة تشديد الاشراف على الطلاب المراحل التعليمية المختلفة، لمراقبة الطلاب خلال فترات الراحة لعدم ممارسة أيا من التحديات الخطرة التى تتطلبها بعض الالعاب الالكترونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شدد على ضرورة تحذير الطلاب من الالعاب الالكترونية والبرمجيات التى يتطلع اليها الاطفال والطلاب وتجربتها، والتى قد تؤثر على الحالة المزاجية لهم وتدفعهم إلى إيذاء أنفسهم أو من حولهم

حيث ظهرت فى الاونة الاخيرة لعبة خطرة تعتمد على قيام طالبين أو طالبتين باستدراج زميل ثالث لهم للقفز إلى أعلى وأثناء القفز يقومات بعرقلتة بهدف التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات الالكترونية مثل " تيك توك"، وشددت الوزارة على المديريات والادارات التعليمية ومسؤلى الانشطة والاخصائيين النفسيين وجالس الامناء والاباء والمعلمين بتوعية الطلاب من خطورة تلك الالعاب وعدم ممارستها حرصا على سلامتهم، مع التأكيد على الاهتمام بالانشطة المدرسية التى تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

الالعاب الالكترونية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بمسلة و 4 كباش فرعونية.. إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير (صور)

بمسلة و 4 كباش فرعونية.. إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير (صور)

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

"تعليم الإسكندرية": ندوات توعية للطلاب لمقاطعة الألعاب الإلكترونية الخطرة

"تعليم الإسكندرية": ندوات توعية للطلاب لمقاطعة الألعاب الإلكترونية الخطرة

وظائف بالداخلية.. الوزارة تحدد أماكن التقديم بمعهد معاونى الأمن فى القاهرة

وظائف بالداخلية.. الوزارة تحدد أماكن التقديم بمعهد معاونى الأمن فى القاهرة

التعليم تحذر الطلاب من ممارسة لعبة كسارة الجمجمة

التعليم تحذر الطلاب من ممارسة لعبة كسارة الجمجمة

عضو "صناعة البرلمان": أعداد مصانع بير السلم يفوق المرخصة

عضو "صناعة البرلمان": أعداد مصانع بير السلم يفوق المرخصة

العائدون من ووهان الصينية يرون قصص الخوف والرعب من الفيروس القاتل

العائدون من ووهان الصينية يرون قصص الخوف والرعب من الفيروس القاتل

مفتى الجمهورية: تهذيب الأشجار على شكل إنسان أو حيوان جائز شرعا

مفتى الجمهورية: تهذيب الأشجار على شكل إنسان أو حيوان جائز شرعا

تحركات أوروبية لحظر نشاط الإخوان الإرهابية فى القارة العجوز

تحركات أوروبية لحظر نشاط الإخوان الإرهابية فى القارة العجوز

فتح ملف الطرق المغلقة حول الأقصر وأسوان قريبا بعد شكاوى المستثمرين

فتح ملف الطرق المغلقة حول الأقصر وأسوان قريبا بعد شكاوى المستثمرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة