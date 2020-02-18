"تعليم الإسكندرية": ندوات توعية للطلاب لمقاطعة الألعاب الإلكترونية الخطرة

الإسكندرية جاكلين منير

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، على أن المديرية تعمل حاليا على تنظيم ندوات للتوعية ضد مخاطر الالعاب الالكترونية على الطلاب، وذلك بمختلف مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى.

أشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المديرية قامت بتنظيم عدد من ندوات التوعية داخل المدارس من خلال أٌسام التكنولوجيا فى كل مدرسة، وندوات التى يتم تنظيمها داخل مكتبة كل مدرسة، بضرورة مقاطعة الالعاب الالكترونية وعدم الانسياق وراء ما تقدمة تلك اللعبة من تحديات، مؤكدا على أنة تم تحذير الطلاب من مخاطر كافة الالعاب الالكترونية وما تتركة من أثار سلبية فى نفوس الاطفال والشباب وأحيانا تؤدى إلى أعمال عنف خطيرة بسبب إتباع خطواتها.

كما أكد يوسف الديب على أنة تم التنبيه على المشرفين والمدرسين أيضا داخل المدارس بضرورة تشديد الاشراف على الطلاب المراحل التعليمية المختلفة، لمراقبة الطلاب خلال فترات الراحة لعدم ممارسة أيا من التحديات الخطرة التى تتطلبها بعض الالعاب الالكترونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شدد على ضرورة تحذير الطلاب من الالعاب الالكترونية والبرمجيات التى يتطلع اليها الاطفال والطلاب وتجربتها، والتى قد تؤثر على الحالة المزاجية لهم وتدفعهم إلى إيذاء أنفسهم أو من حولهم

حيث ظهرت فى الاونة الاخيرة لعبة خطرة تعتمد على قيام طالبين أو طالبتين باستدراج زميل ثالث لهم للقفز إلى أعلى وأثناء القفز يقومات بعرقلتة بهدف التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات الالكترونية مثل " تيك توك"، وشددت الوزارة على المديريات والادارات التعليمية ومسؤلى الانشطة والاخصائيين النفسيين وجالس الامناء والاباء والمعلمين بتوعية الطلاب من خطورة تلك الالعاب وعدم ممارستها حرصا على سلامتهم، مع التأكيد على الاهتمام بالانشطة المدرسية التى تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.