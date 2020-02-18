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تعرف على التحويلات المرورية بسبب إزالة كوبرى الحلمية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:57 ص
تعرف على التحويلات المرورية بسبب إزالة كوبرى الحلمية تحويلات مرورية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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تجرى المرور تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ كوبرى جديد. وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإجراء تحويلات مرورية وتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال إزالة لكوبرى الحلمية وتنفيذ كوبرى جديد بواقع ثلاث حارات مرورية، حيث سيتم البدء فى تنفيذ تلك التحويلات اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 الجارى لمدة شهر، والذى يتطلب إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى: 
 
 
أولاً: القادم من مناطق كوبرى التجنيد وميدان ابن الحكم تجاه ميدان المطرية يسلك المحاور الآتية:
 
1- يميناً شارع سليم الأول حتى تقاطعه مع شارع متحف المطرية فيساراً شارع متحف المطرية فكوبرى النعام فشارع الرشاد فيساراً شارع منية مطر فيميناً شارع ترعة الجبل فيميناً شارع الحرية إتجاه المطرية.
 
 
2- يساراً شارع سليم فيميناً كوبرى سنان فيميناً شارع الزيتون فيميناً شارع ترعة الجبل تجاة ميدان المطرية أو يساراً شارع ترعة الجبل تجاه السواح.
 
ثانياً: القادم من ميدان المطرية تجاه ميدان ابن الحكم وكوبرى التجنيد 
 
يسلك المحور الآتى: 
 
1- يميناً شارع المطرية فشارع السواح فكوبرى الطاهر وذلك على النحو الموضح بالصورة المرفقة.
 
 
 

المرور

تحويلات مرورية

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