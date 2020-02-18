تعرف على الأسواق البديلة لـ" الصين " لاستيراد قطع غيار السيارات

كتبت سماح لبيب

قال المهندس سامح سمير ، وكيل شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطع غيار السيارات متوفرة فى السوق المصرية ولا يوجد بها أى نقص منها نتيجة أزمة تفشى فيروس كورونا فى الصين، موضحا أن مصر تستورد من مختلف الدول فى حالة استمرار أزمة الصين وأبرزها الاتحاد الاوروبى والهند وتايوان وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية.

وأضاف سمي ،ر فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أنه لا يوجد أى آثار سلبية من أزمة الصين خاصة وأن التعاقد على الاستيراد يتم كل 6 أشهر على الأقل وهناك توافر كبير فى السلع، وعن غش السلع المعروضة فى الأسواق طالب بضرورة تمسك المستهلك بالحصول على فاتورة عند الشراء حتى يضمن المستهلك حقوقه فى شراء السلع الجيدة والابتعاد عن المغشوش الرخيص، خاصة وأن الفاتورة ستمضن له الحصول على سلع مطابقة للمواصفات القياسية والعودة إلى جهاز حماية المستهلك فى حالة مخالفتها.

وأشار وكيل شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن أسعار السوق لابد أن تستجيب لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ولابد أن يكون لدى المستهلك الوعى الكافى لمعرفة أفضل الأسعار بأنواعها الجيدة فى السوق، خاصة وأن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ الأعوام السابقة واجهتها ارتفاع في الأسعار بالأسواق.

وشهد سعر الدولار الأمريكى أمام الجنية المصرى تراجعا كبيرا خلال الـ40 يومًا الماضية، ومنذ بداية شهر يناير الماضى، حيث خسر نحو 32 قرشًا، حيث سجل متوسط تعاملات أمس الثلاثاء، 15.67 جنيه للشراء، مقابل سعره في 1 يناير 2020 الذى سجل 15.99 جنيه للشراء، مدفوعًا بتدفقات العملة الصعبة بنحو 3 مليارات دولار، إيرادات قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وسط توقعات من مصادر بالجهاز المصرفي بأن يترواح سعر الدولار خلال الشهور القليلة المقبلة ما بين 15 و15.25 جنيه للدولار.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى الآن بمقدار 30 قرش حيث سجل في البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع مقابل 15.97 جنيه للشراء، 16.10 جنيه للبيع في 1 يناير.