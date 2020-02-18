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تشكيل غرفة مركزية لإدارة المشروع القومى للرعايات والحضانات بمستشفيات وزارة الصحة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:47 م
تشكيل غرفة مركزية لإدارة المشروع القومى للرعايات والحضانات بمستشفيات وزارة الصحة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرار رقم 37 لسنة 2020 بتشكيل غرفة مركزية لإدارة المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، برئاسة الدكتور ناصر عبدالحميد خضر، مدير وحدة الرقابة الداخلية بمكتب مساعد الوزير لشؤن الرقابة والمتابعة.
 
نص القرار على أن تتولى اللجنة عدة مهام، من بينها متابعة كافة المستشفيات المنضمة للمشروع؛ للتحقق من الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية، وصولًا للطاقة التشغيلية القصوى لأقسام الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ.
 
كما تتولى اللجنة التعاقد على إنشاء نظام مميكن لإدارة المشروع، وربطه بالمستشفيات لإعادة توزيع المرضى بناء على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى بما يحقق المستهدف من المشروع ويخفف عن كاهل المرضى.
 
وفى سياق أخر، كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت إجراء المسح السمعى لـ341 ألفًا و577 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، منذ انطلاق المبادرة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المبادرة انطلقت من خلال 1364 وحدة ومكتب صحى فى جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.
 
وأضاف "مجاهد" أنه تم تحويل 3533 طفلاً لإعادة التقييم، حيث يعاد تقييم الطفل الذي يُكتشف أن حالته غير طبيعية من خلال إجراء اختبار تأكيدى بعد أسبوع من الفحص الأول فى نفس الوحدة، مضيفاً أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة فى المحافظة لبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته.
 

الصحة

الحضانات

الرعاية المركزة

اخبار مصرية

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