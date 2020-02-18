تشريح جثمان طفل قتل على يد مجهولين لسرقة "توك توك" أسفل كوبرى فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة طفل عثر عليه مقتولًا أسفل كوبرى المرازيق وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان العثور على الطفل وتم إجراء مناظرة لجثمان الطفل، وتبين أنه يرتدى ملابسه كاملة، ويوجد أثار كدمات وخدوش فى مناطق متفرقة من جسده، فضلًا عن وجود عدة طعنات فى جسده.

وقال شهود عيان على واقعة العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 عاما، صباح اليوم الثلاثاء، بمنطقة كوبري المرازيق بالبدرشين، إن جهات التحقيق المختصة انتهت من مناظرة الجثة، وإجراء معاينة لموقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وأضاف شهود العيان، أنه تم التوصل لهوية المجني عليه، مشيرين أنه من سكان إحدى القرى التابعة لمركز البدرشين، وأن موقع العثور على الجثة عبارة عن أرض زراعية مجاورة لكوبري المرازيق.

وذكر شهود عيان أن الطفل مصاب بجرح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة زراعية بقرية الطرفاية بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 عاما، مصاب بجرح طعنى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانب آخر، اعترف عامل متهم بضرب ابنه حتى الموت بأطفيح، أنه لم يقصد قتله قائلاً "أنا كنت بربيه، ضربته بالعصايا، ولقيته مات، هو فى حد يقتل ضناه"، مشيرًا إلى أنه شعر بالغضب لعدم التزام ابنه بالدراسة، بالإضافة إلى كثرة الشكاوى من تصرفاته، فحاول تأديبه إلا أنه فارق الحياة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم حاول إخفاء جريمته، بدفن جثة ابنه دون الحصول على تصريح دفن، إلا أنه تم اكتشاف أمره، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبمناظرة الجثة تم العثور على اثار ضرب بجسد الضحية.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن والد الطفل وراء الاعتداء عليه بالضرب، بحجة تهذيب سلوكه وتربيته، إلا أن الطفل فارق الحياة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ومحاولته دفنه دون الحصول على تصريح الدفن هربا من الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.