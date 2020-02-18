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تسلم أوراق المجموعة الأولى من المتقدمين لمجلس الشباب والتأهيل ببنى سويف

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:21 م
تسلم أوراق المجموعة الأولى من المتقدمين لمجلس الشباب والتأهيل ببنى سويف محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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تسلمت اللجنة المخصصة بمحافظة بنى سويف اليوم الثلاثاء أوراق المجموعة الأولى من  الذين سجلوا فى مبادرتى المجلس الاستشارى للشباب، وتأهيل وتمكين الشباب والبالغ عددهم 1447 " 957 شابا وفتاة للمجلس الاستشارى و490 للتأهيل والتمكين، والذين اجتازوا المرحلة الأولى للتقديم الإليكترونى خلال الفترة من 28 يناير الماضى حتى 7 من فبراير الجاري، وذلك لمراجعة أوراقهم للتأكد من صحة البيانات التى تم تسجيلها إلكترونيا .

وأشار بيان صحفى اليوم الثلاثاء إلى أن مبنى ديوان عام المحافظة شهد توافد عدد من الشباب المدرجين فى المجموعة الأولى، لتقديم أوراقهم، بداية من اليوم ويستمر حتى غد الأربعاء وذلك بحسب الجدول الزمنى الذى تم إعداده والإعلان عنه مسبقا، وبمقتضاه تم تقسيم المتقدمين إلى 7 مجموعات، مخصص لكل مجموعة يومان للتقديم والذى يبدأ بالمجموعة الأولى (18 و19 فبراير)، يليها المجموعة الثانية يومى 20 و 22 فبراير الجارى ، والمجموعة الثالثة يومى 23 و24 فبراير ،والمجموعة الرابعة يومى 25 و26 فبراير، والمجموعة الخامسة يومى 27 و29 فبراير ، والمجموعة السادسة يومى 1 و2 مارس القادم ، والمجموعة السابعة والأخيرة يومى 3 و4 مارس.

وتجدد المحافظة مطالبتها للشباب المتقدمين التوجه للدور الأرضى بديوان عام المحافظة- كورنيش النيل لتسليم أرواقهم لأعضاء اللجنة المكلفة باستلام الأوراق وفحصها ،لتقوم اللجنة المختصة باختبار المتقدمين لاختيار مجموعة من إجمالى الشباب الذى قد تقدم بطلب للالتحاق بالمجلس الاستشارى والتأهيل والتمكين.

وتبدأ مواعيد استلام الأوراق لمدة ساعتين بداية من الساعة 12 حتى 2 ظهرا فى اليومين المخصصين لكل مجموعة، على أن يقوم كل شاب بتقديم ملف كامل يحتوى على صورة بطاقة الرقم القومى ،صورة المؤهل الدراسي، صورة شهادات الدراسات العليا ( ماجستير أو دكتوراه) ان وجدت، صورة شهادات الدورات الحاصل عليها ،سيرة ذاتية، بيان الحالة الوظيفية حديث للعاملين بالجهاز الإدراى للدولة " إن وُجد" ،مقترح التطوير " اختياري"، نسخة من الاستمارة الموجودة على الملف المرفق بعد تحميلها وطباعتها واستيفاؤها من خلال ملء الخانات الموجودة بالاستمارة التى تبدأ بالاسم ، المسلسل ، الرقم القومى ، بالإضافة إلى تحميل وطباعة نموذج كفر cover والذى يجب تسجيل الرقم المسلسل " المسجل أمام اسم المتقدم فى كشف مجموعته" واسم المركز الإدارى التابع له المتقدم " مرفق"، مع مراعاة إحضار أصول للصور المذكورة أعلاه لمطابقتها والتأكد من صحتها،على أن يقوم كل متقدم بمراجعة الكشوف المرفقة للتعرف على رقمه المسلسل فى المجموعة الواقع بها وموعد التقديم المحدد لمجموعته ،مع وجوب التزام كل المتقدمين بالمواعيد المحددة للمجموعات.

يذكر أن محافظ بنى سويف قد أعلن عن مبادرتين للشباب ،وتم اتاحة استمارتين للتقديم الاليكترونى (كمرحلة أولى ) لمدة 10 أيام عبر رابطين وتم تخصصيهما لهذا الغرض وتم نشرهما عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والبوابة الإليكترونية على شبكة الإنترنت.


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