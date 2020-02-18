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تسجيل بيانات 600 متسابق فى منافسات مهرجان الهجن بشرم الشيخ ..صور

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:52 م
تسجيل بيانات 600 متسابق فى منافسات مهرجان الهجن بشرم الشيخ ..صور مهرجان الهجن بشرم الشيخ
شرم الشيخ - محمد حسين

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قال الشيخ محمد أبوعنقة، رئيس اللجنة الفنية لمهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، إنه وصل عدد من تم الانتهاء من تسجيل بياناتهم للمشاركة فى السباق لـ600 متسابق .

وتابع رئيس اللجنة الفنية للمهرجان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن لجنة تسجيل المشاركين فى السباق والذين يتواصل قدومهم تباعا، انتهت من تسجيل بيانات 600 من الهجانة .

وأضاف ان البيانات تشمل اسم الجمل المقرر مشاركته وصاحبه وعمره تمهيدا لإعداد كشوف نهائية توضح كل بيانات المشاركين، مضيفا أن اللجنة بدأت عملها قبل أسبوع فى موقع مضمار السباق، وأن كل متسابق يحضر يتم تسجيل بياناته، لافتا إلى أن التسجيل لايزال متواصلا.

ويتواصل قدوم قوافل الإبلاغ من كل محافظات مصر فى طريقها لمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع المقرر انطلاقته صباح الخميس بدعم من الاتحاد الإماراتى للهجن، ويستمر حتى السبت.

واستقبلت منطقة مخيمات الهجانة بجوار مضمار السباق، دفعة من الهجن المشاركة القادمة من محافظة الوادى الجديد بعد قطعها مسافة سفر متواصلة استمرت أكثر من 12 ساعة .

ونقل الهجانة "إبلهم" المقرر مشاركتها فى سيارات نقل خاصة وسلك جميعهم مسار طريق عيون موسى شرم الشيخ الجديد .

وقال عيد حمدان المزينى رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن الهجن المشاركة وصلت لمضمار شرم الشيخ من محافظات مصر وكانت باكورة الوصول لمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية والوادى الجديد وسوهاج وأسوان .

وأضاف أن لجان التسجيل قامت بتجهيز بيانات الهجن وفق اشتراطات فنية تنظيمية اتخذت لنجاح المهرجان .

واوضح ان فعاليات هذا السباق منوعة تتركز على اشواط التسابق للتنافس على اول المراكز، و تقرر اتخاذ اجراءات تنظيمية لمنع التأثير على الهجن أثناء تنافسها خلال فعاليات سباق الهجن التنشيطى الرابع ولن يسمح لعامة الجمهور بالسير بسياراتهم داخل المضمار والاكتفاء بسير عربات أهل الهجن الذين منها يوجهون هجنهم المتسابقة  بالريموت كنترول أثناء تسابقها.

وأضاف أن كل هذه الاجراءات هى ضرورية وتتبع فى ميادين سباقات الهجن عربيا، وتطبيقها بمضمار شرم الشيخ يأتى فى إطار السير فى تحديث وتقدم رياضة الهجن فى مصر لتصل لمستوى عالمى وتطبق كافة المعايير .

مهرجان الهجن بشرم الشيخ (1)
مهرجان الهجن بشرم الشيخ 

 

مهرجان الهجن بشرم الشيخ (2)
مهرجان الهجن بشرم الشيخ

 

مهرجان الهجن بشرم الشيخ (3)
مهرجان الهجن بشرم الشيخ 

 

مهرجان الهجن بشرم الشيخ (4)
مهرجان الهجن بشرم الشيخ 

 

مهرجان الهجن بشرم الشيخ (5)
مهرجان الهجن بشرم الشيخ 

 

مهرجان الهجن بشرم الشيخ (6)
مهرجان الهجن بشرم الشيخ 

سيناء

مهرجان الهجن

شرم الشيخ

سباقات الهجن

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