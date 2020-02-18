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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:09 م
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تساؤلات هامة حول مدى فعالية "الحقن الموضعي".. يجيب عنها الدكتور أحمد عادل

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:00 م
تساؤلات هامة حول مدى فعالية "الحقن الموضعي".. يجيب عنها الدكتور أحمد عادل الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم
تقرير خاص

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ماهو الحقن الموضعي ومدى فعاليته في علاج الضعف الجنسي لدى الرجال؟ وما هو التوقيت المناسب لبدء العلاج بإستخدام الحقن؟ والعديد من التساؤلات الأخرى، يجيب عنها الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني من خلال حديثه لـ "اليوم السابع".

* متى نستطيع أن نقرر بإن هذا المريض مصاب بالضعف الجنسي؟

- الضعف الجنسي هو عدم قدرة الرجل على اتمام العملية الجنسية في أكثر من 50% من اللقاءات الزوجية، فالانتصاب يحدث عن طريق ضخ الدم داخل الشرايين، ويبدأ يتكون مساحات من الدم التي تضغط بدورها على الاوردة، فتمنع تسرب الدم خارج العضو مما يحافظ على جودة الانتصاب، ويتكون العضو التناسلي للرجل من اسطوانتين كبار هما المسئولين عن الإنتصاب.

* ما هي تقنية "الحقن الموضعي" وكيف تعمل لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال؟

- الحقن الموضعي هو عبارة عن حقن مواد منشطة للعملية الجنسية موضعياً داخل العضو، ويتم الحقن عن طريق استخدم سرنجة رفيعة للغاية وهي السرنجة التي تستخدم في حقن "الانسولين" لأن سنها قصير للغاية، وبتكنيك محدد يتم حقن المواد المنشطة داخل الأسطوانتين المسئولة على العملية الجنسية والإنتصاب.

4 معلومات هامة حول "الحقن الموضعي" لعلاج الضعف الجنسي
4 معلومات هامة حول "الحقن الموضعي" لعلاج الضعف الجنسي

 

* ما الفرق بين الحقن الموضعي و تناول المنشطات عبر الفم؟

- الحقن الموضعي بالطبع تأثيره اقوى بكثير من الحبوب المنشطة، لان المادة الفعالة يتم حقنها موضعياً فتأثيرها اقوى واسرع.

* لكن بعض الرجال يخافون من الحقن الموضعي ويعتبرونه صعباً؟

- احيانا يكون لدى المريض خوف من حقن نفسه، لكن الحقن يتم بمنتهى البساطة، والطبيب يعرف المريض جيدا الطريقة الصحيحة للحقن وعلى المريض اتباع تعلماته وسيتم الحقن بمنتهى السهولة.

* ما هو التوقيت المناسب للجوء للحقن الموضعي؟

- الحقن الموضعي يعتبر المرحلة الثانية في علاج مشكلة الضعف الجنسي، فبداية العلاج تتمثل في أخذ دواء علاجي متكامل وذلك بعد التشخيص من قبل الطبيب المختص والذي يوصف للمريض العلاج المناسب له، وفي حالة عدم استجابة بعض المرضى للعلاج الدوائي نلجأ للحقن الموضعي، وهذا يرجع إلي الحالة المرضية لوضع الشرايين، ووضع الدورة الدموية ووضع النسيج الكهفي نفسه الخاص بالعضو التناسلي.

* هل العلاج الدوائي هو عبارة عن منشطات؟

- لا نهائياً بل هو علاج دوائي متكامل (كورس علاجي) يضعه الطبيب حسب الحالة الصحية للمريض، بجرعات معينة وانواع محددة، وما يناسب مريض لا يناسب مريض آخر.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

الدكتور احمد عادل

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

 

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقي - أمام محطة مترو انفاق البحوث

 

للتواصل-احمد-عادل
للحجز والاستعلام

01117070577

01225137777

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 

 

 

   

 


الدكتور أحمد عادل

الذكورة

العقم

الانتصاب

سرعة القذف

تحليل السائل المنوي

الحقن الموضعي

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