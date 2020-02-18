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تركيا تهدد: تحضيرات عسكرية لإعادة الجيش السورى إلى حدود اتفاق سوتشى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:14 م
تركيا تهدد: تحضيرات عسكرية لإعادة الجيش السورى إلى حدود اتفاق سوتشى عناصر الجيش التركي
كتب سمير حسنى

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فى خطوة تصعيدية من قبل قوات الاحتلال التركي، قال متحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا، إن أنقرة أبلغت روسيا بوضوح أننا أجرينا التحضيرات العسكرية اللازمة لإعادة الجيش السورى إلى حدود اتفاق سوتشي فى حال لم ينسحب من مواقعه الجديدة،، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الثلاثاء، وتشهد منطقة إعزاز في ريف حلب الشمالي في سوريا، اكتظاظًا كبيرًا فى أعداد النازحين، فقد شهدت الفترة الأخيرة تدفق أعداد كبيرة من نازحى الريف الشمالي؛ بسبب الأوضاع العسكرية في تلك المنطقة.

 

وانتقل النازحون السوريون لقرية قطمة حيث مخيمات مؤقتة للنازحين. إلا أن أوضاع المعيشة هناك متردية ويعانى النازحون من البرودة الشديدة، يأتى ذلك فيما قالت الأمم المتحدة ، أمس الاثنين ، إن نحو 875 ألف سوري معظمهم من النساء والأطفال فروا على شمال غرب سوريا بسبب الأحداث الأخيرة، منهم 40 ألفا خلال الأيام الأربعة الماضية فقط.وقال ديفيد سوانسون ، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، إن أحدث نزوح إلى مناطق قرب الحدود مع تركيا جاء من محافظة حلب بغرب البلاد والتي شهدت قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة.

 

وأضاف أن نصف مليون من الفارين خلال الأسابيع العشرة الأخيرة كانوا أطفالا.

 

من جهة أخرى ، بدأت الحياة تعود مجددا للطرق والمطارات الرئيسية فى سوريا بعد الانتصارات التى حققها ضد المجموعات الإرهابية، وتمكنه من السيطرة على مدينة حلب بشكل كامل ليعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولى، حيث ذكر موقع العربية، أن قوات الجيش السورى سيطرت على عدد كبير من القرى والبلدات شمال وشمال غرب حلب، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، الذى أكد أن التقدم الجديد لقوات النظام، سيؤدى إلى إحكام قبضتها بالفعل على محافظة حلب لأول مرة منذ عام 2011.

 

فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن أن وزير النقل السورى على حمود، إعلانه عودة تشغيل مطار حلب الدولى، قائلا أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد تسيير أول رحلة جوية من العاصمة دمشق إلى حلب، موضحا الوزير أنه ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة والعاصمة دمشق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

 


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اخبار سوريا

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