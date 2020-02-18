تركيا تهدد: تحضيرات عسكرية لإعادة الجيش السورى إلى حدود اتفاق سوتشى

كتب سمير حسنى

فى خطوة تصعيدية من قبل قوات الاحتلال التركي، قال متحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا، إن أنقرة أبلغت روسيا بوضوح أننا أجرينا التحضيرات العسكرية اللازمة لإعادة الجيش السورى إلى حدود اتفاق سوتشي فى حال لم ينسحب من مواقعه الجديدة،، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الثلاثاء، وتشهد منطقة إعزاز في ريف حلب الشمالي في سوريا، اكتظاظًا كبيرًا فى أعداد النازحين، فقد شهدت الفترة الأخيرة تدفق أعداد كبيرة من نازحى الريف الشمالي؛ بسبب الأوضاع العسكرية في تلك المنطقة.

وانتقل النازحون السوريون لقرية قطمة حيث مخيمات مؤقتة للنازحين. إلا أن أوضاع المعيشة هناك متردية ويعانى النازحون من البرودة الشديدة، يأتى ذلك فيما قالت الأمم المتحدة ، أمس الاثنين ، إن نحو 875 ألف سوري معظمهم من النساء والأطفال فروا على شمال غرب سوريا بسبب الأحداث الأخيرة، منهم 40 ألفا خلال الأيام الأربعة الماضية فقط.وقال ديفيد سوانسون ، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، إن أحدث نزوح إلى مناطق قرب الحدود مع تركيا جاء من محافظة حلب بغرب البلاد والتي شهدت قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة.