ترامب يطالب بإسقاط جميع القضايا المتعلقة بنتائج تحقيق "مولر"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى اسقاط جميع القضايا المتعلقة بنتائج تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.. لافتًا إلى أنه قد يرفع دعوى قضائية فيما يخص هذا الأمر.
وذكر ترامب - في سلسلة من التغريدات التي دونها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - أن "كل ما يخص هذا التحقيق المدلس تشوبه عيوب، وفي رأيي يجب إسقاطه". وأضاف: "لو لم أكن رئيساً، لرفعت دعوى قضائية على الجميع في كل مكان... وقد أفعل ذلك".
يُشار إلى أن تقرير مولر خلص إلى عدم وجود دليل يثبت أن أي مسؤول في حملة ترمب قد تآمر عن علم مع روسيا.
ومن جهة اخرى عبر جون بولتون مستشار الأمن القومى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن قلقه بشأن منع البيت الأبيض لكتابه الذى لم ينشر بعد مشيرا إلى أنه يجب أن يتمكن من الرد على التغريدات التى ينشرها الرئيس عنه. وتلك هى أول تصريحات علنية لبولتون منذ تبرئة ترامب خلال مساءلة فى مجلس الشيوخ وأدلى بها فى ندوة أقيمت فى جامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا. وقال "أتمنى، في النهاية، أن أتمكن من نشر الكتاب.. أتمنى ألّا يُمنع".
ولدى سؤاله عن انتقادات الرئيس له على تويتر قال "إنه (ترامب) ينشر تغريدات لكن لا يسعني التحدث في الأمر. هل هذا عدل؟"
وترك بولتون (71 عاما) منصبه في سبتمبر إثر خلافات مع الرئيس. ويقول ترامب إنه أقاله بينما يقول بولتون إنه استقال.
وأبلغ البيت الأبيض بولتون في يناير إن مسودة كتابه تحتوي فيما يبدو على "كمية كبيرة من المعلومات السرية" ولا يمكن نشره في شكله الحالي.
وقال بولتون خلال الندوة أمس الاثنين إن البيت الأبيض لا يزال يقوم بمراجعة مسودة الكتاب.
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