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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 8 قطاعات

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:18 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات معظمها القطاعات القيادية.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.81% خاسرا 50.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6139.69 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.05% خاسراً 72.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6801.61 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً 5.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4829.59 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.69%، خاسرا 34.38 ليغلق عند مستوى 4944.58 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 190.6 مليون سهم بقيمة 33.4 مليون دينار كويتى عبر 7739 صفقة.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، ثم قطاعى النفط والغاز والعقار بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%.
 
وجاء سهم "شركة كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.66%، تليه شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.71%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.59%، فيما تصدر سهم "شركة الامتيازات الخليجية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.76% ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 13.51%، ثم شركة النخيل للإنتاج الزراعى بنسبة 10%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن نتائجها المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت المجموعة صافى خسارة لمساهمى الشركة الأم بلغ 14.6 مليون دينار كويتى مقارنى بأرباح بلغت 3 ملايين دينار كويتى لعام 2018، بنسبة انخفاض 582%، وبلغ النصيب الأساسى والمخفض للسهم فى أرباح الأم للسهم الواحد بلغ 18.23 سنتا مقارنة مع 3.78 سنتا لعام 2018، كما انخفض صافى الخسارة التشغيلى بنسبة 582% ليصل إلى 14.6 مليون دينار كويتى فى نهاية عام 2019 مقابل 3 مليون دينار لعام 2018.

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