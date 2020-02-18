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تراجع طفيف لبورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:16 م
تراجع طفيف لبورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرا 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2749.24 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك والاتصالات.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 275.3 مليون سهم محققة ما قيمته 285.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2920 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجع 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.30%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 3.68%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.41%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.59%، ثم سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 5.15%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 27.8 مليون ورقة بقيمة 98.3 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 20 فبراير، لمناقشة أمور اعتيادية.
 
فيما أعلنت شركة دار التكافل، عن توقيع عقد مشروط لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور، للاستحواذ على 100% من أسهم كل شركة نور للتكافل العام وشركة نور للتكافل العائلى، ودخل الأطراف بموجب شروط خطاب العرض فى مناقشات ومفاوضات حصرية لاستكمال وثائق وعقود الصفقة النهائية نحو إتمام الصفقة.
 
ويتوقع أن تتم الصفقة فى الربع الثانى من عام 2020، ويخضع ذلك لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية بعد إتمام الصفقة، وستواصل شركة نور للتكافل العائلى إدارة أعمالها كالمعتاد، بالإضافة إلى ذلك أثناء تنفيذ الصفقة وبعد إتمامها وستظل وثائق التكافل التى وقعها كل من شركة نور للتكافل العائلى وشركة نور للتكافل العام، وشركة دار التكافل كما هى بدون تغيير وستبقى سارية المفعول.

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