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تراجع سهم البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:43 ص
تراجع سهم البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات بورصة البحرين - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% خاسرا 5.74 نقطة ليصل إلى مستوى 1657.05 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 2.8 سهم بقيمة 417.7 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 20.92% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.92%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.22%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.31% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.26%.
 
وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 20 فبراير، لمناقشة أمور اعتيادية.
 
كما أعلن المصرف، عن شراء ما يعادل 179 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 75.779 مليون سهم إلى 75.978 مليون سهم بنسبة 3.429% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 17 فبراير.

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