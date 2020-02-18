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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:57 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتبت ريهام الباشا

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.357 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 607.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، بسبب تنفيذ صفقة محمية على شركة فورى بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 20.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 13.75% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 83.03%، والعرب على 3.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 88.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 11.40%. 
 
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، 41.9 جنيه، 45.1 مليون جنيه، 326.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 422.8 مليون جنيه، 663.8 ألف جنيه، على التوالي.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 13636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1846 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 15585 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 5071 نقطة.
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1358 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 586 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

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