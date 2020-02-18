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تراجع بورصة دبى هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم "دو"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:42 ص
تراجع بورصة دبى هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم "دو" بورصة دبى - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسرا 0.55 نقطة ليصل إلى مستوى 2748.83 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والنقل، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 77.6 مليون سهم محققة ما قيمته 35.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 886 صفقة لعدد 22 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 
وتراجع قطاعى الاتصالات والنقل ببورصة دبى، بنسبة 1.29%، 0.16%، على التوالى، فيما ارتفع قطاعى التأمين والاستثمار بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.31%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.11%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.70%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.29%، فيما تصدر سهم الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 34.8 مليون ورقة بقيمة 8 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 20 فبراير، لمناقشة أمور اعتيادية.
 
فيما أعلنت شركة دار التكافل، عن توقيع عقد مشروط لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور، للاستحواذ على 100% من أسهم كل شركة نور للتكافل العام وشركة نور للتكافل العائلى، ودخل الأطراف بموجب شروط خطاب العرض فى مناقشات ومفاوضات حصرية لاستكمال وثائق وعقود الصفقة النهائية نحو إتمام الصفقة.
 
ويتوقع أن تتم الصفقة فى الربع الثانى من عام 2020، ويخضع ذلك لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية بعد إتمام الصفقة، وستواصل شركة نور للتكافل العائلى إدارة أعمالها كالمعتاد، بالإضافة إلى ذلك أثناء تنفيذ الصفقة وبعد إتمامها وستظل وثائق التكافل التى وقعها كل من شركة نور للتكافل العائلى وشركة نور للتكافل العام، وشركة دار التكافل كما هى بدون تغيير وستبقى سارية المفعول.

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