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تحصين 101 ألف رأس أبقار وأغنام ضد مرض التهاب الجلد العقدى بالمنوفية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:24 ص
تحصين 101 ألف رأس أبقار وأغنام ضد مرض التهاب الجلد العقدى بالمنوفية تحصين ماشية - ارشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أنه تم تحصين 101 ألف و296 رأس من الماشية والأغنام من إجمالي مستهدف 184ألف و633 رأس من الماشية والأغنام بنسبة 55 %، وذلك منذ بداية إطلاق الحملة القومية الأولى أول فبراير الجارى للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام 2020.

وأضاف أنه تم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التى أخذها والعلاجات التى قدمت له ويطابق له رقم مسجل فى أذن الحيوان وذلك بهدف عمل قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد فى تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التى يتم توفيرها.

ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر محافظ المنوفية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية علي مستوي نطاق المحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

يأتي ذلك فى إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية بنطاق المحافظة ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام .

وكان الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، قد أعلن  أنه تم الانتهاء من تحصين 367ألف و336 رأس من الجاموس والأبقار والاغنام ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وذلك اعتبارا من بداية الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية بداية من يوم 23 نوفمبر 2019 وحتى 9 يناير2020 بنسبة تنفيذ 105% من المستهدف تحقيقه.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التى أخذها والعلاجات التى قدمت له ويطابق له رقم مسجل فى أذن الحيوان وذلك بهدف عمل قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد فى تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التى يتم توفيرها.

من جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية انه قد أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية علي مستوي القري والمراكز علي نطاق المحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي مرض الحمي القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية.

 

 


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