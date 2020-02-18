سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 972 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية بينهم 47 مخالفة سير بدون رخصة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:41 ص
تحرير 972 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية بينهم 47 مخالفة سير بدون رخصة اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، علي الطريق العامة والرئيسية، لضبط المخالفة المرورية والعمل علي الانضباط المروري بالطرق، وتم تحرير  972 بينهم 47 مخالفة سير بدون رخصة قيادة أو انتهائها.

تلقى اللواء عاطف مهران ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي، يفيد  قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي، مدير إدارة المروربالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شن حملات مرورية،  وتم تحرير   972 مخالفة متنوعة بينهم  47 مخالفة سير بدون رخصة قيادة أو انتهائها ومخالفات سيارات بدون لوحات معدنية، و دراجة بخارية بدون لوحات معدنية و سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات خلفية،   سيارات ودراجات بخارية، ودراجات بدون لوحات أمامية، والتحفظ علي عدد من التكاتك بدون لوحات وسيارتين بدون تراخيص ،ومخالفات  إنتظار في الممنوع. مخالفة تجاوز السرعة وتحرير مخالفات لاستخدام المحول أثناء القيادة.

كانت شنت الإدارة العامة للمرور، عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة  عن ضبط مخالفات مرورية متنوعة، من بينها خالفة تجاوز السرعة المقررة، و مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، و دراجات نارية مخالفة و مخالفات "موقف عشوائى"،و مخالفة شروط الترخيص، ومخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية

 

 


الشرقية

اخبار مصر

مصر

ادارة مرور الشرقية

مخالفات متنوعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

"تعليم الإسكندرية": ندوات توعية للطلاب لمقاطعة الألعاب الإلكترونية الخطرة

"تعليم الإسكندرية": ندوات توعية للطلاب لمقاطعة الألعاب الإلكترونية الخطرة

وظائف بالداخلية.. الوزارة تحدد أماكن التقديم بمعهد معاونى الأمن فى القاهرة

وظائف بالداخلية.. الوزارة تحدد أماكن التقديم بمعهد معاونى الأمن فى القاهرة

عضو "صناعة البرلمان": أعداد مصانع بير السلم يفوق المرخصة

عضو "صناعة البرلمان": أعداد مصانع بير السلم يفوق المرخصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة