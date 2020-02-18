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تحرير 1565 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:34 م
تحرير 1565 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية مخالفات مرورية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والمقدم عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1565 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 542 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و64 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و97مخالفة انتظار خاطئ وحجز34 سيارة  بدون ترخيص وبدون لوحات و248 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو32 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير31 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 40 مخالفة بيئة و 59 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 39 مخالفة خط السير و23 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و26 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 43 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 33 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 63مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و34 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و36 مخالفة إزالة فاميه و81 مخالفة مواقف عشوائية و33 مخالفة طمس لوحات معدنية و41 مخالفة تحميل ركاب بالاجر.

وتمكن المقدم عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية والقوة المرافقة له واللجنة الطبية المتخصصة فى تحليل المخدرات للسائقين من ضبط كلا من "محمد.ح.م"44 عام سائق مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"عبدالغنى.ال.ر" 26 عام بدون عمل مقيم بلبيس شرقية بتهمة تعاطى المخدرات عقب خضوعهما للتحاليل اللازمة.

 


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