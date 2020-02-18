سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عامل متهم بقتل ابنه بعد تعديه عليه بالضرب لتأديبه فى أطفيح

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:56 م
تجديد حبس عامل متهم بقتل ابنه بعد تعديه عليه بالضرب لتأديبه فى أطفيح محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابنه البالغ من العمر 13 عامًا بعدما اعتدى عليه بالضرب لتأديبه وتهذيب سلوكه وتربيته.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن والد الطفل وراء الاعتداء عليه بالضرب، بحجة تهذيب سلوكه وتربيته، إلا أن الطفل فارق الحياة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ومحاولته دفنه دون الحصول على تصريح الدفن هربا من الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ومن ناحية أخرى، كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عدم تورط مالك محل هواتف محمولة، ومالك محل صيانة أجهزة كهربائية، فى جريمة قتل مالك محل قطع غيار سيارات بالعجوزة، بعد أن أرشد المتهمون بقتله، وهم ربتا منزل، وسائق زوج إحداهما، عن بيع المسروقات لهما، حيث أكدت التحريات أنهما لم يعلما أن المسروقات من حصيلة جريمة قتل، وأنهما حسنا النية، وأكدا أنهما لم يشكا فى الجناة الثلاثة الذين باعوا لهما شاشة تليفزيون، وهاتف محمول ملك القتيل.

وبمواجهة المتهمين الثلاثة اعترفوا بقتل المجنى عليه خنقا، وسرقة شاشة تليفزيون، وهاتف محمول، وبيع المسروقات لاثنين من أصحاب المحلات أرشدا عنهما، وأكدا عدم علمهما أن الهاتف والشاشة من حصيلة سرقة.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة مالك محل قطع غيار سيارات، بشقته وعدم العثور على شاشة تليفزيون وهاتف محمول ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن سائقا سبق اتهامه فى قضية سرقة، وربتى منزل إحداهما زوجة السائق، مقيمين بكرداسة، وراء ارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الواقعة، حيث أقرت إحدى ربتى المنزل بسابقة ترددها على الضحية للقيام بأعمال النظافة، وأضافت أنها كانت تقيم صحبة المتهمين الآخرين، فعقدوا العزم على قتل المجنى عليه وسرقته، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى مالك محل صيانة أجهزة كهربائية، ومالك محل هواتف محمولة، وأمكن ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق، حيث أمرت بتشريح جثة المجنى عليه، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما حققت مع المتهمين الثلاثة، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

اطفيح

قتل طفل

اعتداء بالضرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة