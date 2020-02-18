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تايوان تطالب "الصحة العالمية" بفصلها عن الصين فى معالجة أزمة كورونا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:11 ص
تايوان تطالب "الصحة العالمية" بفصلها عن الصين فى معالجة أزمة كورونا كورونا
رويترز

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حثت تايوان منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء على عدم الانصياع للصين مع فرض مزيد من الدول قيودا على سفر مواطنيها لتايوان بسبب اعتبار المنظمة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد على الجزيرة من ضمن حالات الصين.

وأعلنت تايوان أن لديها 22 حالة إصابة مؤكدة فقط في مقابل وجود أكثر من 72400 حالة في البر الصيني الرئيسي لكن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي تقع تحت تصنيف منظمة الصحة العالمية للصين وهو "منطقة شديدة الخطر" لأن المنظمة تعتبر تايوان جزءا من الصين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو في مؤتمر صحفي "تايوان لا تحكمها الصين وبالتأكيد لا يجب أن يتم تصنيفها على أنها منطقة موبوءة".

وتابعت قائلة "نحث منظمة الصحة العالمية على أن تكون احترافية ومحايدة... لا تسمحوا للصين باختطافكم".

وهناك حرب كلامية بالفعل بين تايبه وبكين بشأن تصنيفها لدى منظمة الصحة. وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ومنعت عضوية الجزيرة في الكثير من الهيئات الدولية.

كانت  وزارة الصحة التايوانية، قد أعلنت ظهور حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 22 حالة مؤكدة. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين - أن الحالتين لسيدة ورجل يبلغان من العمر 80 و30 عاماً على التوالى.
وأوضحت السلطات في تايوان، أن الحالتين الجديدتين على صلة بحالات أخرى تم الإعلان عنها فى وقت سابق. وكانت تايوان أعلنت أمس وفاة رجل بسبب إصابته بفيروس كورونا لتكون أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.
 

 


كورونا

الصين

تايوان

فيروس كورونا

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