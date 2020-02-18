تأجيل محاكمة زياد العليمى بتهمة بث أخبار كاذبة للاطلاع على المستندات

كتب سليم على

قررت محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار عمرو هريدي وسكرتارية كرم جبر، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المحامي زياد العليمي بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة إلى جلسة 25 فبراير المقبل للاطلاع على المستندات.

وكانت نيابة المقطم أحالت "العليمي" للجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة "بي بي سي" البريطانية.

يذكر أن زياد العليمي محبوس احتياطيًا في قضية أخرى رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الأمل"، ويواجه تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.