سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بيت العائلة المصرية يفتتح البرنامج التدريبى لـ 150 قسيسا وواعظا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:39 ص
بيت العائلة المصرية يفتتح البرنامج التدريبى لـ 150 قسيسا وواعظا البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت أعمال البرنامج التدريبى الذى ينظمه بيت العائلة المصرية، تحت عنوان "لأنى أب"، والذى يهدف إلى تدريب مجموعة من وعاظ الأزهر ومجموعة من القساوسة على أفضل أساليب تقوية الترابط الأسرى، من خلال التوعية بدور الأب فى رعاية الأسرة وتقويمها، بالإضافة إلى طرق تنمية الوعى المجتمعى بأهمية تفعيل القيم المشتركة بين الأديان، من أجل استعادة منظومة القيم فى المجتمع المصرى.
 
افتتح الوعاظ والقساوسة أعمال التدريب بترديد النشيد الوطنى فى حب مصر، كما حرص كل منهم أن يذهب إلى الآخر ويتعرف عليه ويتودد إليه، فى صورة تدل على تلاحم وترابط النسيج الوطنى المصرى.
 
وقال الدكتور محمد عبد العاطى،  المنسق العام لبيت العائلة المصرى، إن هذا البرنامج يأتى انطلاقا من الدور الدينى والاجتماعى والثقافى لـ"بيت العائلة"، الذى يعمل منذ نشأته على تعزيز روح التسامح والتآخى بين أبناء الوطن، ويتصدى لكل دعاوى العنف والتعصب الفكرى، حتى أضحى منارة يسير على ضوئها المصريين فى نشر المحبة، مؤكدًا أن اجتماع وعاظ الأزهر مع القساوسة واصطفافهم ما هو إلا دليل قاطع على قوة النسيج الوطنى المصرى.
 
وتستمر فعاليات البرنامج التدريبى لمدة أربعة أيام من 17 إلى 20 فبراير 2020م، يحاضر فيها خبير خبراء في مجال العلاقات الأسرية، بمشاركة 75 واعظًا من الأزهر الشريف، و75 قسيسًا من مختلف الطوائف المسيحية في مصر، بالإضافة إلى عدد من علماء الدين المسلمين والمسيحيين.
 
ويهدف بيت العائلة المصرية، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية، والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن، من خلال العمل على ترسيخ وتفعيل القيم المشتركة العليا، مثل المواطنة والتسامح والتعايش بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.

البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ (1)
البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ (1)

البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ (2)
البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ (2)

البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ (3)
البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ (3)

البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ (4)
البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ (4)

البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ (5)
البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ (5)

البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ (6)
البرنامج التدريبي ل 75 قسيس ومثلهم وعاظ (6)

 

 


الازهر الشريف

بيت العائلة

اخبار مصرية

قساوسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماذا قدم الأزهر لتجديد الخطاب الدينى؟.. اتخاذ عدة خطوات أبرزها تنقيح النصوص التراثية.. وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية وإنشاء بيت العائلة لنشر السلام.. وحصر شبهات جماعات العنف والتطرف..وإيفاد قوافل السلام الدولية

السبت، 15 فبراير 2020 10:00 ص

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يستعرضان مقترح بيت العائلة الإبراهيمية.. صور

السبت، 16 نوفمبر 2019 01:04 م

بيت العائلة: العالم ألصق زورًا وبهتانًا الإرهاب بالإسلام وهو محض افتراء

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 03:06 م

صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يوقع برتوكول تعاون مع بيت العائلة وخريجى الأزهر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة