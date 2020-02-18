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بدء مؤتمر الدستورية بعد قليل لإعلان تفاصيل اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:44 م
بدء مؤتمر الدستورية بعد قليل لإعلان تفاصيل اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية- ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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ينطلق بعد قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، وذلك للإعلان عن تفاصيل فعاليات اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، المزمع انعقادها في الفترة من 22 فبراير حتى 25 فبراير، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
 
ويقوم المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي بإعلان كافة التفاصيل المتعلقة باجتماع مجالس المحاكم الدستورية الأفريقية، والجدول الزمنى لجلسات الاجتماع.
 
ومن المقرر أن شارك في أعمال اجتماع رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.
 
كانت بداية اجتماعات رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية عام 2017 بمبادرة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، آنذاك، حيث تم تنظيم المؤتمر بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وبالاشتراك مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبدأت هذه الاجتماعات في الانعقاد بشكل دوري كل عام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وكانت من أبرز التوصيات التي شهدها الاجتماع في دورته الثالثة العام الماضي، انعقاد المؤتمر كل عام في الربع الأول من كل سنة في القاهرة تحت اسم "اجتماع القاهرة رفيع المستوى" الذى يضم رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وإنشاء مركز تدريب هدفه تبادل الخبرات بين جميع قضاة المحاكم العليا في القارة الأفريقية.
 
كما صدرت توصيات في
موضوعات متعلقة بحماية البيئة ومكافحة الإرهاب، وحماية الفئات المهمَّشة، سواء المرضى أو المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
كما شهد الاجتماع الماضي إطلاق المنصة الإلكترونية القانونية للمحاكم الدستورية الأفريقية لتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.

المحكمة الدستورية العليا

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المجالس الدستورية الأفريقية

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