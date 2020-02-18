سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بالانفوجراف.. الاقتصاد المصرى يحافظ على استقراره رغم التوترات الدولية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:38 م
بالانفوجراف.. الاقتصاد المصرى يحافظ على استقراره رغم التوترات الدولية الاقتصاد المصرى يحافظ على استقراره رغم التوترات الدولية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف سلط من خلاله الضوء على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث أكد أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقى حفاظ الاقتصاد المصرى على استقراره رغم التوترات الدولية
كما أوضح التقرير نجاح مصر فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى، وخفض "الدين العام، العجز المالى، معدل البطالة، عجز الحساب الجارى" خلال عام 2019.
 
 
unnamed
 

وكان المركز قد نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على مؤشر جديد يظهر نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، أظهر مؤشر أجيليتى اللوجستى للأسواق الناشئة 2020 وتقدم مصر 6 مراكز لتصبح فى المركز 20عالميًا.

ويرجع المؤشر ذلك التقدم إلى نمو الناتج المحلى المصرى، واهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القيمة الكبيرة للمشروعات الضخمة التى تقوم مصر بتنفيذها.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد أعلن أنه استمرارا للمؤشرات والنتائج الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى، والذى يمضى بخطى ثابتة ومتسارعة نحو النهوض والنمو، فقد تصدر معدل النمو الاقتصادى المصرى قائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لعامى 2018 و2019، ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولى فمن المتوقع أن يستمر تفوق معدل نمو الاقتصاد المصرى على كافة معدلات نمو اقتصادات المنطقة لأعوام 2020 و2021 و2022.

واحتلت مصر المرتبة الـ 12 خلال عامى 2011، و2012، فى حين احتلت المرتبة الـ 8 خلال عام 2013، وذلك على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط.

واحتلت مصر المرتبة الـ 9 خلال عام 2014، فضلًا عن احتلالها المرتبة الـ 4 خلال عامى 2015، و2016، كما احتلت المرتبة الـ 2 عام 2017، ليستمر معدل النمو فى الصعود لتحتل مصر المرتبة الأولى خلال عامى 2018، و2019 متصدرًا بذلك معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط.


الاقتصاد المصرى

خطة نجاح الاقتصاد

معلومات مجلس الوزراء

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصر تتصدر قائمة معدلات النمو الاقتصادى بالشرق الأوسط.. فيديو

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:18 م

رئيس هيئة الاستثمار يشهد توقيع عقد إنشاء فندق لمجموعة الخرافى فى بورت غالب بتكلفة 500 مليون جنيه

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:16 م

إنفوجراف.. أفريقيا تسجل أعلى معدل فى زيادة استخدام الإنترنت خلال آخر 20 عاما

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:20 ص

تنفيذا لتكليفات الرئيس بحل مشكلات المصانع المتعثرة.. الحكومة والبنك المركزى يعلنان تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه.. وإيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضد 90 عميلاً.. وإعادة تشغيل 81 شركة ورفع طاقتها

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:39 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة