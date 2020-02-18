بالأسماء .. إصابة 7 أشخاص إثر تصادم سيارتين على طريق مطروح بالساحل الشمالى

استقبل مستشفي العلمين المركزي، 4 مصابين في الحادث تم نقله بسيارات الإسعاف، وهم عبيد عبد النبي حسين " ٣٦ سنة"- من الإسكندرية- مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالساق اليمنى، وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وعمرو فضل الله احمد " ٢٥ سنة"- من محافظة- قنا، اشتباه PC، كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وأنور محمد حامد " ٢٥ سنة"- من محافظة قنا-مصاب باشتباه PC واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وأيمن حلمي فهمي محمد " ٣٥ سنة"- من الضبعة- مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح قطعي اعلي الحاجب الأيسر، طوله حوالي ١٠ سم، وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

واستقبل المستشفى 3 مصابين، تم نقلهم بسيارات الأهالي، وهم عمر عاطف سعيد " ٢٨ سنة"- من مطروح- مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالركبة اليمنى وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وإسماعيل جابر إسماعيل " ٤٩ سنة"- من الإسكندرية – مصاب باشتباه PC وجروح وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومحمد ممدوح عوض " ٢٨ سنة"- مطروح- يعاني من اشتباه PC كدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

وكانت مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بالحادث، فتم رفع حالة الاستعداد بمستشفى العلمين، لاستقبال المصابين، وتم إتباع الإجراءات الطبية اللازمة مع كل حالة، وتقديم الرعاية الطبية لهم.



