باكستان تؤكد فرار زعيم بطالبان برر الهجوم على الفائزة بـ"نوبل"

رويترز

أكدت وزارة الداخلية الباكستانية أن عضوا محليا بارزا بحركة طالبان، كان قد أعلن وبرر هجوم عام 2012 على ملالة يوسفزي الحائزة على جائزة نوبل، قد فر من سجنه وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن فراره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزعم إحسان الله إحسان المتحدث السابق باسم حركة طالبان الباكستانية على تويتر أنه هرب من سجنه ثم أعلن ذلك في رسالة صوتية إلى وسائل إعلام باكستانية في وقت سابق من فبراير ".

واحجم الجيش الباكستاني الذي احتجز إحسان ثلاث سنوات عن التعليق لكن وزير الداخلية إعجاز شاه قال للصحفيين في رده على تقرير هروبه "هذا صحيح. هذا صحيح".

وأضاف ردا على أسئلة بشأن جهود تعقبه "ستسمعون أنباء سارة".

وأبلغ إحسان صحفيا من رويترز عبر الهاتف أنه غادر باكستان ووصل إلى تركيا برفقة زوجته وأطفاله. وأوضح أنه كان قد سلم نفسه للجيش وفقا لاتفاق وانه هرب فقط لأن الجيش لم يلتزم به.

وشكك محللون وخبراء باكستانيون في صحة زعم إحسان بأنه تمكن من الهرب، وتكهن الخبراء بأن من المحتمل أنه أصبح أداة للدولة وأن التقارير عن فراره قد تكون حيلة لزرعه مجددا بين المتشددين بغرض التجسس عليهم.

جدير بالذكر أنه قتل 10 أشخاص فى تفجير انتحارى، وقع اليوم الاثنين الماضى، فى مدينة كويتا غرب باكستان، جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة "روسيا اليوم" فى خبر عاجل ، فى غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الاثنين، مجددا سعى بلاده لتحقيق السلام فى أفغانستان لأن عدم الاستقرار بها ليس فى مصلحة بلاده، وأعرب خان - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - عن اعتقاده بأن شعب أفغانستان عانى أكثر من أى مجتمع بشرى آخر، متمنيا نجاح محادثات السلام الحالية.