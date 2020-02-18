سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انهيار جزئى لعقار بالسيدة زينب والحماية المدنية تخلى السكان.. صور

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:54 م
انهيار جزئى لعقار بالسيدة زينب والحماية المدنية تخلى السكان.. صور اخلاء السكان من عقار السيدة المنهار
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ حى السيدة زينب جنوب القاهرة، برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، أعمال إزالة العقار رقم 20 درب الفضل المتفرع من شارع بيرم التونسى، بعد انهيار أجزاء من العقار، حيث تم إخلاء العقار من السكان بواسطة الحماية المدنية، دون المنقولات.
 
وأكد رئيس حى السيدة زينب، أن الحى بدأ حملة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط، حفاظا على اراواح المواطنين والمارة بمحيط تلك العقارات وحفاظا على العقارات المجاورة لها، وأنه يتم التنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ الحملات .
 
ونفذ حى السيدة زينب، حملة إزالة الأبنية ذات الخطورة الداهمة، وتم البدء بحملة إزالة للعقار رقم 1 زقاق عبد الله سالم الدرب الجديد، حيث تابع رئيس الحى أعمال الإزالة، بالتنسيق مع شرطة المرافق.
 
وبدأ حى الخليفة برئاسة العميد حاتم السبع حملة إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة بالعقار رقم 5 زقاق مبارز من شارع العيادية بالسيدة عائشة والمكون من دورين بالارضى وجارى استكمال الأعمال وباقى العقارات بنطاق الحى فور الانتهاء من عمل الدراسات الأمنية وتحديد موعد التنفيذ، وتم ذلك بحضور الإدارات المختصة بالحى.
 
اخلاء السكان من عقار السيدة المنهار (1)
اخلاء السكان من عقار السيدة المنهار 

اخلاء السكان من عقار السيدة المنهار (2)
اخلاء السكان من عقار السيدة المنهار 

اخلاء السكان من عقار السيدة المنهار (3)
اخلاء السكان من عقار السيدة المنهار 

اخلاء السكان من عقار السيدة المنهار (4)
اخلاء السكان من عقار السيدة المنهار 

أجهزة الحى تتابع عملية الإزالة (1)
أجهزة الحى تتابع عملية الإزالة 

أجهزة الحى تتابع عملية الإزالة (2)
أجهزة الحى تتابع عملية الإزالة 
 
وكان اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أكد  أن هناك متابعة دورية لأعمال الهدم للمخالفات البنائية فى المهد بكافة أحياء المنطقة الغربية، وفى هذا الإطار نفذت أحياء المنطقة عدد كبير من الإزالات لمخالفات البناء خلال أسبوع ماضى، وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن حى غرب أزال مبانى مخالفة بدون ترخيص بجوار كشك ورد بشارع الجزيرة، وحى الوايلى أوقف أعمال بناء بدون ترخيص بـ3 عقارات بشارع عزبة عبد النبى بمنشية الصدر وتم تحرير المحاضر القانونية للمخالف كما تم تحريز مواد البناء وإيداعها بمخازن الحى، وحى الأزبكية أزال أعمال مبانى بدون ترخيص بالعقار 97 بشارع الجمهورية. 
 
 

السيدة زينب

انهيار عقار

اخبار القاهرة

القاهرة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية دون وقوع إصابات

الخميس، 13 فبراير 2020 04:21 م

انهيار عقار وسط الإسكندرية.. والنيابة تشكل لجنة هندسية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:40 م

صور ..انهيار عقار بحى الخليفة والمحافظة تتخذ الإجراءات القانونية ضد المالك

الجمعة، 24 يناير 2020 07:32 م

نائب سكندرى يطالب باجتماع طارئ لـ3 لجان لبحث ملف انهيار العقارات بالمحافظة

الأحد، 19 يناير 2020 11:19 ص

تفاصيل مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر فى انهيار عقار على مقهى بالإسكندرية.. الحماية المدنية تستخرج الجثث من تحت الأنقاض.. مصدر أمنى: العقار صدر له قرار هدم ولم ينفذ..والنيابة تستدعى مالك المنزل لسؤاله عن الواقعة

الإثنين، 13 يناير 2020 07:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة