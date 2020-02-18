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انفوجراف.. "المتحف الكبير".. أسعار تذاكر أكبر صرح ثقافى فى العالم

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:43 ص
انفوجراف.. "المتحف الكبير".. أسعار تذاكر أكبر صرح ثقافى فى العالم المتحف الكبير
كتب أحمد منصور

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المتحف المصرى الكبير يعد أكبر الصروح الثقافية حول العالم، وينتظر افتتاحه الجميع داخل مصر وخارجها، وهو الحدث المقرر له فى الربع الأخير من العام الحالى 2020، لما يضم من عدد كبير من القطع الأثرية، ويستعرض الإنفو التالى أسعار تذاكر الدخول للمتحف للمصريين والأجانب.

 

المتحف
المتحف

 

تذاكر الأجانب

400  جنيه لقاعة توت عنخ آمون
200  جنيه للقاعات الرئيسية
 500 جنيه "تذكرة المجمعة" لجميع القاعات

المصريون والعرب

50  جنيها لزيارة قاعة الملك توت عنخ آمون
30  جنيها للقاعات الرئيسية
60  جنيها للتذكرة المجمعة

تذاكرالطلاب الأجانب

200  جنيه لقاعة توت عنخ آمون
100  للقاعات الرئيسية
250  جنيها للتذكرة المجمعة

الطلاب المصريون والعرب

 30 جنيها تذكرة مجمعة 

الأطفال

مجانا حتى عمر 6 سنوات

تذكرة البوابات الخارجية 

30  جنيها تخصم من تذاكر المتحف الداخلية
 
 
 

المتحف الكبير

أسعار تذاكر المتحف الكبير

أسعار تذاكر المتحف الكبير للمصريين

أسعار تذاكر المتحف الكبير للاجانب

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