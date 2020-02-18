انفوجراف.. "المتحف الكبير".. أسعار تذاكر أكبر صرح ثقافى فى العالم

المتحف المصرى الكبير يعد أكبر الصروح الثقافية حول العالم، وينتظر افتتاحه الجميع داخل مصر وخارجها، وهو الحدث المقرر له فى الربع الأخير من العام الحالى 2020، لما يضم من عدد كبير من القطع الأثرية، ويستعرض الإنفو التالى أسعار تذاكر الدخول للمتحف للمصريين والأجانب.
المتحف
تذاكر الأجانب400 جنيه لقاعة توت عنخ آمون
200 جنيه للقاعات الرئيسية
500 جنيه "تذكرة المجمعة" لجميع القاعات
المصريون والعرب50 جنيها لزيارة قاعة الملك توت عنخ آمون
30 جنيها للقاعات الرئيسية
60 جنيها للتذكرة المجمعة
تذاكرالطلاب الأجانب200 جنيه لقاعة توت عنخ آمون
100 للقاعات الرئيسية
250 جنيها للتذكرة المجمعة
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