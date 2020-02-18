انفوجراف.. "المتحف الكبير".. أسعار تذاكر أكبر صرح ثقافى فى العالم

كتب أحمد منصور

المتحف المصرى الكبير يعد أكبر الصروح الثقافية حول العالم، وينتظر افتتاحه الجميع داخل مصر وخارجها، وهو الحدث المقرر له فى الربع الأخير من العام الحالى 2020، لما يضم من عدد كبير من القطع الأثرية، ويستعرض الإنفو التالى أسعار تذاكر الدخول للمتحف للمصريين والأجانب.



المتحف تذاكر الأجانب 400 جنيه لقاعة توت عنخ آمون 400 جنيه لقاعة توت عنخ آمون

200 جنيه للقاعات الرئيسية

500 جنيه "تذكرة المجمعة" لجميع القاعات



المصريون والعرب 50 جنيها لزيارة قاعة الملك توت عنخ آمون

30 جنيها للقاعات الرئيسية

60 جنيها للتذكرة المجمعة



تذاكرالطلاب الأجانب 200 جنيه لقاعة توت عنخ آمون

100 للقاعات الرئيسية

250 جنيها للتذكرة المجمعة



الطلاب المصريون والعرب 30 جنيها تذكرة مجمعة



الأطفال مجانا حتى عمر 6 سنوات