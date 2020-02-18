سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انفصال كتالونيا يعود من جديد فى المشهد السياسى الإسبانى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:48 م
انفصال كتالونيا يعود من جديد فى المشهد السياسى الإسبانى كتالونيا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر المفاوضات بين الحكومة الإسبانية والكتالونية حول انفصال الإقليم، ولكن دون جدوى، واستبعد رئيس الحزب الاشتراكى الكتالونى PSC، مايكل إسيتا، إمكانية إجراء استفتاء استقلال فى كتالونيا فى السنوات العشر المقبلة، وقال لصحيفة "البيريوديكو" الإسبانية "لا أرى ذلك محتمل".
 
وأشار إسيتا إلى أن "يجب أن نتفق، وعندما يكون لدينا الفرضة للتشاور، فإننا لن نضيعها، ولكن هناك العديد من الجهود التى يتم بذلها لتقريب وجهات النظر".
 
وأوضح إسيتا أن "الأزمة الحالية هو انقسام المجتمع الكتالونى نفسه حول عملية الاستقلال عن إسبانيا، فلا يوجد إجماع بين الكتالونيين على موقف واحد، وأصبح المجتمع منقسم، ولذلك فإن قرار الاستقلال من عدمه يعتمد على توحد الكتالونيون فى المقام الأول".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الأحزاب المؤيدة للانفصال فى كتالونيا ستجتمع مع الحكومة الإسبانية للتوصل لحلول وسطية تجعل هناك فرصة لعقد استفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا فى أقرب فرصة".
 
وأوضحت الصحيفة أن الأحزاب السياسية الرئيسية فى إسبانيا متوافقة على رفض مبدأ الانفصال واستقلال المنطقة الغنية الواقعة فى شمال شرقى إسبانيا، لكنها منقسمة بشكل حاد حول مقاربة الأزمة، وطرق معالجتها، وحلولها الممكنة.
 
وأوضحت أن  أحزاب اليمين والوسط ترفض أي حوار مع القوى الانفصالية التى تعتبرها خارجة عن القانون، وتطالب بتفعيل مواد الدستور التى تلغى الحكم الذاتى فى الإقليم، وتضعه تحت الإدارة المركزية، من الائتلاف الحاكم، بين الاشتراكيين وحزب بوديموس اليسارى الذى يضم أيضاً الحزب الشيوعى،أو المطالبة بالحوار وعرض التفاوض مع الانفصاليين، ويطرح الصيغة الفيدرالية كمخرج نهائى للأزمة.
 
وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، بعد اجتماعه فى مقر الحكومة الاستقلالية فى برشلونة برئيسها كيم تورا، "قررنا عقد أول اجتماع لهذه اللجنة الثنائية بين الحكومتين المركزية والإقليمية خلال هذا الشهر، أعنى فبراير،وأضاف:"علينا استئناف حوارنا حصيلة العقد الأخير مؤسفة،لا أحد فاز الكل خسر".

كتالونيا

اسبانيا

انفصال كتالونيا

الحكومة الاسبانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

برشلونة المُحرك الرئيسي لاقتصاد إقليم كتالونيا بـ1.19 مليون يورو

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:05 م

أومتيتي يخضع للمحاكمة فى كتالونيا قبل مباراة بيلباو ضد برشلونة

الخميس، 06 فبراير 2020 03:28 م

راديو كتالونيا: برشلونة يجهز مفاجأة تتعلق بـ"كوتينيو" خلال ساعات

الأربعاء، 29 يناير 2020 08:41 م

راديو كتالونيا: بعض نجوم برشلونة لا يفهمون تكتيك كيكى سيتين فى الملعب

الثلاثاء، 28 يناير 2020 12:32 م

مؤيدو رئيس إقليم كتالونيا يحتجون على حرمانه من ولايته النيابية

الثلاثاء، 28 يناير 2020 11:02 ص

متظاهرون ينادون بالاستقلال أمام برلمان كتالونيا فى برشلونة

الإثنين، 27 يناير 2020 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة