انطلاق المؤتمر العلمى الثانى للبحوث التطبيقية بتجارة جامعة القناة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمى الثانى للبحوث التطبيقية بكلية التجارة جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور أحمد زكى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية وعميد كلية التجارة وتحت عنوان "استخدام مخرجات البحوث الميدانية والتطبيقية فى تطوير الأداء المؤسسى”.

وقال الدكتور هانى السعيد، وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا المؤتمر يأتى من أجل تشجيع التنافس والتكامل بين الباحثين واستخدام مخرجات البحث العلمى فى الواقع العلمى وتطبيقه على أرض الواقع فالاقتصاد القوى هو نتاج لبحث علمى قوى، مؤكدًا إنه سوف يتم اختيار أفضل 3 رسائل ماجستير ودكتوراه للتصفية على مستوى الجامعة، مشيرًا إلى أن باحثين كلية التجارة يفوزن بالمراكز الأولى فى السنوات الماضية.

وقال الدكتور أحمد زكى، عميد كلية التجارة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى أعلن خلالها عن بداية الاستعداد لمؤتمر الدراسات العليا لأعضاء هيئة التدريس لكليات التجارة على مستوى الجامعات المصرية، مقدمًا الشكر لجميع قيادات الكلية من عمداء ووكلاء سابقين وأعضاء هيئة التدريس لما لهم الفضل لتصبح كلية التجارة فى الصدارة المحلية، مشيرًا للتنسيق والتكامل الداخلى بين الجهاز الأكاديمى والهيكل الإدارى بالكلية والعمل على وتيره واحدة من أجل تطوير الأداء المؤسسى.

وأوضح عميد الكلية التجارة جامعة القناة، أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على الصعوبات التى تواجه تنفيذ البحوث التطبيقية والميدانية مع تحديد أهم مخرجات البحوث التطبيقية وتحديد مدى مساهمتها فى تحسين الأداء المؤسسى واستكشاف مجالات بحثية جديدة بين الأقسام العلمية داخل الكلية الواحدة وبين كليات الجامعة وبعضها البعض.

وقالت الدكتورة نهال السادات، مقرر المؤتمر والمدرس بقسم إدارة الأعمال أن المؤتمر يشمل 4 محاور أساسية، أولًا إبراز أهمية البحوث الميدانية والتطبيقية فى خدمة البيئة والمجتمع، ثانيًا البحوث الميدانية ودورها فى علاج المشكلات المؤسسية وثالثا البحوث التطبيقية ودورها فى التنمية والتطوير المؤسسى وأخيرًا الاتجاهات الإدارية والاقتصادية والمحاسبية المعاصرة ودورها فى تطوير الأداء المؤسسى.

وأقيم المؤتمر تحت إشراف تنفيذى الدكتور هانى السعيد، وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم إدارة الأعمال، وبحضور أعضاء لجنة الحكم والمناقشة الدكتورة سلوى فراج، رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتورة هبة جمال، رئيس قسم المحاسبة والمراجعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.