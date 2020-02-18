اليوم محاكمة سائق بالشرقية اغتصب طفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة

الشرقية- فتحية الديب

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، ومحمود مجدي عبده، وسكرتارية نبيل شكري، أولي جلسات محاكمة سائق توك توك بدائرة مركز شرطة الحسينية، لقيامه بخطف طفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة واغتصبها كرها عنها.

تعود أحداث القضية رقم 22858 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة الحسينية، والمقيدة برقم 1021 لسنة 2019 كلي شمال الزقازيق، ليوم 20 مارس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة الطفلة " ش ا ب ع " التي لم تجاوز الثامنة عشر، بقيام " أحمد م إ خ" 35 سنة سائق توك توك ومقيم قرية تابعة لمركز الحسينية، بخطف الطفلة بالإكراه مستغلا إعاقتها العقلية لكونها من ذوى الاحتياجات الخاصة، فحملها علي مرافقته كرها عنها مباعدا بينهما وبين أسرتها وقام بالتعدى عليها جنسيا.

وكشفت تحريات ضباط مباحث الحسينية صحة الواقعة، وتم القبض علي المتهم وإحالته محبوسا من قبل نيابة شمال الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إلي محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.

يذكر أن هيئة المحكمة قد حجزت القضية رقم 29104 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2018، والمقيدة برقم 3675 كلي جنوب الزقازيق، المتهم فيها 16 شخص، بسبب مشاجرة بين عائلتين بعد تبول حمار أمام منزل أحدهم لجلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم.

وتعود القضية لشهر يونيه 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، بحدوث مشاجرة بقرية تل حوين، بين عائلة" الجزارين" وعائلة "سالم" بسبب تبول حمار أمام منزل أحدهم، وراح ضحيتها شاب من عائلة سالم وأصيب شقيقه، فيما توفيت والدتهما من صدمة الخبر.

توجهت قوات من المديرية للقرية للسيطرة عليالأوضاع، ووضعت قوات أمنية لملاحظة الحالة بالقرية خوفا من تجديد الاشتباكات بين أبناء العائلتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز الزقازيق، عن تبول حمار تابع لعائلة " الجزار"، أمام منزل "سالم وهدان" بقرية تل حوين، وحدثت مشادة كلامية بين أبناء العائلتين، وتم تحديد 16 متهما في القضية والقبض علي 10 منهم بحوزة بعضهم أسلحة وذخيرة وأسلحة بيضاء تم استخدامها في المشاجرة، وإحالتهم جميعا من قبل، محمد علام، رئيس نيابة مركز الزقازيق العامة لمحكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.