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اليوم.. محافظ السويس يشهد قرعة علنية على 100 لوحة "تاكسي"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:01 ص
اليوم.. محافظ السويس يشهد قرعة علنية على 100 لوحة "تاكسي" عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس – السيد فلاح

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يشهد  عبد المجيد صقر، محافظ السويس، فى التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، إجراء القرعة العلنية على 100 لوحة معدنية "أجرة تاكسي" للمتقدمين سابقًا من شباب محافظة السويس لإدارة المرور حسب الشروط المعلنة وذلك بقاعة أكاديمية النصر للبترول.

وقال، محافظ السويس، إن إجراء القرعة العلنية على 100 لوحة معدنية "أجرة تاكسي" لشباب السويس، يأتى فى إطار توفير فرص عمل للشباب وتوفيق أوضاع 100 سيارة ملاكي تعمل سيارات أجرة.

كانت محافظة السويس، قد أجريت قرعة في شهر إبريل الماضى على 50 لوحة "تاكسى" بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل لشباب.

فى سياق آخر تتواصل فى محافظة السويس الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تستمر حتى غدًا الأربعاء، بعد أن بدأت أول أمس الأحد، وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتيرالعام وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور فيصل جودة، مدير عام مديرية الصحة، قد تفقدوا الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمركز طب الأسرة بالسويس، كما قام المحافظ بتطعيم أطفال دار طيور الجنة للأطفال الأيتام بحي السويس.

يذكر أن الحملة تتضمن 233 فرقة طبية منها 204 فرقة متنقلة للوصول للأطفال و29 فرقة ثابتة بالمراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، وتهدف إلي الوصول للأطفال في أماكن تواجدهم لتطعيم 116 ألف طفل من عمر يوم حتي خمس سنوات في نطاق محافظة السويس، وتحقيق المستهدف منها بنسبة100% للحفاظ علي مصرخالية من مرض شلل الأطفال.

وأكد محافظ السويس، على رؤساء الأحياء ومديرى المديريات المعنية برفع درجة الاستعداد لنجاح الحملة والوصول للأطفال فى أماكن تواجدهم ومشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والمديريات فى دعم الحملة، والتأكيد على التوعية بالمساجد والكنائس لتحقيق المستهدف من الحملة بنسبة 100% للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

كما تم التأكيد على تنظيم حملة توعية عن حملة شلل الأطفال فى المدارس ووسائل الإعلام المختلفة وتنظيم ندوات توعوية لزيادة الوعى للأهالى بخطورة المرض وأهمية التوجه للوحدات الصحية لتطعيم أولادهم.

وأكد "صقر"، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة لتسهيل أى إجراءات لتسهيل وصول فرق التطعيم إلى المناطق البعيدة بالسويس.


السويس

اخبار السويس

عبد المجيد صقر

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لوحه تاكسى

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