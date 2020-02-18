ومن المقرر أن تسمح السلطات للركاب الذين ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس بالمغادرة على أن يُنقل المصابين إلى المستشفى، وسيتم تطبيق نفس الإجراءات على طاقم السفينة.

يشار إلى عدد الإصابات بين ركاب وطاقم السفينة ارتفع أمس الاثنين ليصل العدد الإجمالي إلى 454 بعدما أعلن مسؤولون يابانيون إصابة 99 راكبا آخر بفيروس كورونا أمس الاثنين.

وفى هذا الصدد، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا في مؤتمر صحفي إنه كان "من المناسب" إبقاء الركاب والطاقم على متن السفينة حتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تستمر أسبوعين وتنتهي غدا الأربعاء.

جاءت تصريحات سوجا وسط شكوك أثارتها وسائل الإعلام الأمريكية حول تعامل اليابان مع العدوى على متن السفينة السياحية ، حيث غادر 328 راكبا أمريكيا السفينة على متن طائرات مستأجرة من جانب الحكومة الأمريكية.

من جانب أخر صرح وزير الصحة في كازاخستان يلزهان بيرتانوف اليوم الثلاثاء، بأنه يتابع حالة الكازاخستانيين المحتجزين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" بعدما أصيب عدد من ركابها بفيروس كورونا وتخضع للحجر الصحي بالقرب من طوكيو اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء (كازاخستان كازينفورم) عن الوزير قوله "إنهم في حالة جيدة، ولم يصب أحد منهم بالمرض، كما أن المحادثات جارية مع وزارة الخارجية لإجلائهم".

وأكد أنه لا توجد معلومات تفيد بأن الكازاخستانيين قد أصيبوا بالفيروس، وكما ذكرنا سابقا، هناك امرأتان وطفلان تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عاما على متن السفينة.