الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسية لتشغيلها قطاع النفط بفنزويلا

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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة روسية للنفط؛ بسبب تشغيلها قطاع النفط في فنزويلا .

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، إن واشنطن استهدفت بالمعاقبة شركة "روسنيفت" التجارية المملوكة لروسيا والمسجلة بسويسرا وتعمل في مجال التجارة النفطية .

وأشار إلى أن العقوبات ستشمل كذلك ديديير كاسيميرو رئيس مجلس إدارة الشركة والمسئول عن تجارة البتروكيماويات وعمليات التكرير بسبب عمله باسم الشركة، موضحا أن هذه الشركة تقوم بإبرام الصفقات الدولية لبيع ونقل النفط الخام الفنزويلي بما يعزز النظام الديكتاتوري في فنزويلا .

وأضاف أن هذه العقوبات "استهدفت وقف سرقة نظام مادورو الحاكم في فنزويلا لأصول البلاد ومواصلة اغتصابه للسلطة"، مؤكدا أن "مادورو دمر مؤسسات فنزويلا واقتصادها وبنيتها التحتية بينما يقوم بإثراء نفسه والمقربين منه ، من خلال التعسف في استغلال السلطة وترحيبه بدعم روسيا وكوبا وإيران والصين".