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المصرية للاتصالات تؤكد عدم تأثير فيروس "كورونا" على أعمالها

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:52 م
المصرية للاتصالات تؤكد عدم تأثير فيروس "كورونا" على أعمالها ارشيفية
كتبت هبة السيد

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أصدرت الشركة المصرية للاتصالات، بيانا أكدت فيه أنه لا يوجد أى أثر جوهرى لدى الشركة بشأن تأثير فيروس كورونا.
 
ومؤخرا وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركتي عامر جروب وبورتو جروب، اتفاقيتي تعاون لتوفير حلول الاتصالات المتكاملة للمشروعات المملوكة للمجموعتين  وإتاحة تلك الخدمات وفقا لأحدث التقنيات العالمية والمتمثلة في كابلات الآلياف الضوئية إلى الوحدات السكنية FTTH وكذلك خدمات الـ Triple Play (التليفون – الانترنت-IPTV) وإتاحة نقاط خدمة للإنترنت اللاسلكي Wi-Fi بالأماكن الهامة داخل المشاريع.
 
وسبق أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية
 
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 19 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 10% عن نفس الفترة من العام السابق، ونسبة نمو قدرها 21% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر صفقة بهارتي التي تمت في الربع الثالث من عام 2018، يأتي ذلك النمو مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 35%، ومتبوعا بالتوسع في مشروعات الكوابل البحرية وخدمات البنية التحتية.
 
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوي كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 15% ومشتركي المحمول بنسبة 27%.
 

المصرية للاتصالات

فيروس كورونا

شبكة We

نتائج اعمال

كورونا الجديد

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