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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج المواد المخدرة بالتجمع الخامس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:24 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج المواد المخدرة بالتجمع الخامس المواد المخدرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، المتهم "أحمد .ط"، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة بالتجمع الخامس.
 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وشريف إسماعيل هاشم،  وأمانة سر محمد الجمل.
 
 
وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ط"، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة قسم التجمع الخامس.
 
 
وشهد رئيس دورية بقسم التجمع الخامس، أنه حال مرره الأمني بدائرة القسم، أبصر المتهم حال استقلاله إحدى السيارات، فتمكن استيقافه، وبتفتيشه عثر على كمية من المواد المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالي من تحصلات تجارته.
 
 
كانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم "م.ر"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بدار السلام، صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.
 
 
وأسندت النيابة للمتهم "محمد.ر"، عامل خردة، تهمة حيازة مخدرى الحشيش والهيروين، بقصد الاتجار بدائرة قسم دار السلام.
 
 
وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، أنه حال تفقده للحالة الأمنية أبصر المتهم وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من تحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

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