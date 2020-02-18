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المشاركون فى سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت بالغردقة يواصلون أعمال النحت بالغردقة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:41 م
المشاركون فى سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت بالغردقة يواصلون أعمال النحت بالغردقة أعمال النحت
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يواصل 11 نحات من الصف الأول  من 7 دول أجنبية أعمال النحت من خلال مشاراكتهم بسيمبوزيوم مصر الدولى للنحت، والتى تستضيفه مدينة الغردقة، خلال الفترة من 7 إلى  22 فبراير الجارى، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والداو للتنمية، فى دورته الـ 11 بمصر والثالثة بالغردقة، بأحد فنادق الغردقة .

وقال بيان صادر اليوم من منسقي سيبموزيوم مصر الدولي للنحت ان فعاليات سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت، تقام  بالممشي السياحى بمنطقة البرومناد أرت ويقدم الفنانين التشكيليين المشاركين فى المشاراكتهم، أعمال فن ونحت أبهرت جميع السائحين، ومن المقرر أن يختتم الفنايين أعمالهم الفنية خلال يومين، ويفتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، معرض الختام، من أجل توزيع أعمالهم الفنية على شوارع وميادين الغردقة لتجميلها، على أن يوضع كل عمل تشكيلى باسم الفنان الذى كام بالعمل فى ميادين مدينة الغردقة.

وأضاف البيان ان  سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس "أوستراكا للفنون"، خلال الفترة من 7 إلى  22 فبراير الجارى، بمشاركة 11 نحات من الصف الأول من عباقرة وعظماء النحت بالعالم من 7 دولة أجنبية هى "ألمانيا وإيطاليا وصربيا وروسيا ومقدونبا وأوكرانيا ومصر".

من جانبه قال  الفنان التشكيلى محمد حميدة، منظم "السيمبوزيوم"، إن فعاليات سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت، يعد استكمالًا لتحسين الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة بأجمل الأعمال والمجسمات بأيدى كبار فنانين العالم من "ألمانيا وإيطاليا وصربيا وروسيا ومقدونبا وأوكرانيا ومصر"، على كتل من الرخام والحجر والجرانيت والحديد الخردة وإعاده تدوير المخلفات، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع أعمال النحت خلال السيبوزيوم، فى ميادين الغردقة، مؤكدًا على أن كل فنان سوف يتم وضع اسمه على عمله ويوضع باسمه فى ميادين مدينة الغردقة.

يذكر أن "أستراكا للفنون" المنظمة لسيمبوزيوم مصر الدولى للنحت، قامت العام قبل الماضى بتنفيذ "سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت"، بمدينة الغردقة، وهو أكبر سيمبوزيوم نحت فى العام،  تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، بمشاركة 37 فنًا من 22 دولة حول العالم، من أمهر فنانى النحت فى العالم.

وتم توزيع أعمالهم الفنية على شوارع وميادين الغردقة لتجميلها، وشهد حفل ختام السيمبوزيوم، وزيرة الثقافة، ووزير الآثار، ووزيرة السياحة، ومحافظ البحر الأحمر، ومحافظ جنوب سيناء، وعدد كبير من التنفيذيين، كما تم عمل متحفين مفتوحين بالممشى السياحى بالغردقة، وتم وضع ٥٦ عمل نحتى بشوارع وميادين الغردقة بطريق القري وأول وآخر الممشي السياحى لتعد الغردقة تضم ٣ متاحف دولية مفتوحة للنحت.

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الغردقه

سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت

اللواء عمرو حنفي

محافظ البحر الاحمر

الداو للتنميه

الفن التشكيلى

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