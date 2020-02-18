المتهمون بسرقة مخرن أدوية بالقناطر الخيرية: حفرنا حفرة بحائط مجاور للدخول

القليوبية نيفين طه

لصوص ولكن ظرفاء، تلك العبارة تتماشى مع واقعة قيام ثلاثة أشقاء بسرقة مخزن أدوية متحفظ عليه من قبل النيابة العامة ومعين عليه حراسة من رجال الشرطة إلا أن المتهمين بتحريض صاحب المخزن حاولوا فتح حفرة بحائط داخلى من حجرة وراء المخزن تابعة للمنزل لسرقته وسرعان ما شعر به رجال الشرطة وقاموا بضبطهما وفر أحدهما ليلقى مصرعه حتقا أثناء قفزة أعلى العمارات.

وتوالت اعترافات المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة أمام المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية، قائلين، إن صاحب المخزن ويدعى "ا.م"، اتفقا معها على سرقة الأدوية الموجودة داخل المخزن ملكه والذى تتحفظ عليه النيابة العامة.

وأكمل المتهمين، فذهبنا يوم الواقعة، وقمنا بعمل تنظيف بالمنزل حتى لا يشعر رجال الشرطة المعنيين حراسة على المخزن بشيئا، وبألفعل بدئنا بثقب حفرة بحائط داخلى بالمنزل مجأور للمخزن من حيث أن المخزن كائن بالطابق الأرضى بمنزل صاحب المخزن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وسرعان ما دخلنا إلى المخزن وأثناء حمل الأدوية شعر بينا رجال الشرطة فقمنا بالهرب، وحأول المتهم الثالث القفز إلى إحدى العمارات المجأورة للهروب من رجال الشرطة إلا أنه لقى حتفه.

ومن جانبه قرر المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة شخص لقى مصرعه أثناء سرقة مخزن بدائرة المخزن لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأثنان بالواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار "ا.م" صاحب المخزن والمحرض على الواقعة .

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية،بورود بلاغا من رجال الشرطة المعنيين حراسة على مخزن أدوية غير مرخص بدائرة المركز وصدر قرار النيابة العامة بالتحفظ على المخزن وما به من أدوية ،كما صدر حكم بالحبس والغرامة والمصادرة ضد صاحب المخزن .

فقام صاحب المخزن بالاتفاق مع ثلاثة أشقاء على سرقة الأدوية الموجودة بالمخزن، وأثناء قيامهم بسرقة المخزن، شعر بهم رجال الشرطة المعينيين حراسة على المخزن، مما جعلهم يقفزون أعلى العمارة المجأورة للمخزن هروبا منهم مما أدى إلى وفاه أحدهم ويدعى "ه.ع" وضبط الاثنين الأخرين وهما "ض.ع"،وت.ع"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.