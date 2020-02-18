المالكى: لا تسامح مع محاولات تقويض الأمن فى المهرة اليمنية

صرح المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن " العقيد الركن تركى المالكى، إن التحالف يدعم جهود الحكومة اليمنية فى التصدي للجريمة المنظمة في المهرة، مضيفا أن محاولات جماعات الجريمة المنظمة في المهرة اليمنية تشكل خطرا أمنيا حقيقيا.
وأضاف المالكي أن الخارجين عن القانون في المهرة يقوضون جهود الحكومة لفرض الأمن والاستقرار، مضيفا أنه لا تسامح مع محاولات تقويض الأمن في المهرة اليمنية، وذلك خلال تصريحات خاصة لقناة العربية.
وكان التحالف العربى، قال إنه يدعم جهود الحكومة اليمنية ولا تسامح مع محاولات تقويض الأمن فى المهرة، والخارجون عن القانون في المهرة استخدموا القوة المميتة ضد الأمن اليمني، وشخصيات معروفة في المهرة حاولت تعطيل جهود الحكومة اليمنية لوقف التهريب.
وأضاف التحالف، أن الخارجين عن القانون في المهرة يقوضون جهود الحكومة لفرض الأمن والاستقرار، وذلك خلال نبأ عاجل بثته قناة العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة