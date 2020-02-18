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المالكى: لا تسامح مع محاولات تقويض الأمن فى المهرة اليمنية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:41 م
المالكى: لا تسامح مع محاولات تقويض الأمن فى المهرة اليمنية المالكى
كتب محمد شرقاوى

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صرح المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن " العقيد الركن تركى المالكى، إن التحالف يدعم جهود الحكومة اليمنية فى التصدي للجريمة المنظمة في المهرة، مضيفا أن محاولات جماعات الجريمة المنظمة في المهرة اليمنية تشكل خطرا أمنيا حقيقيا.

وأضاف المالكي أن الخارجين عن القانون في المهرة يقوضون جهود الحكومة لفرض الأمن والاستقرار، مضيفا أنه لا تسامح مع محاولات تقويض الأمن في المهرة اليمنية، وذلك خلال تصريحات خاصة لقناة العربية.   

وكان التحالف العربى، قال إنه يدعم جهود الحكومة اليمنية ولا تسامح مع محاولات تقويض الأمن فى المهرة، والخارجون عن القانون في المهرة استخدموا القوة المميتة ضد الأمن اليمني، وشخصيات معروفة في المهرة حاولت تعطيل جهود الحكومة اليمنية لوقف التهريب. 

وأضاف التحالف، أن الخارجين عن القانون في المهرة يقوضون جهود الحكومة لفرض الأمن والاستقرار، وذلك خلال نبأ عاجل بثته قناة العربية.  

 
بدأت صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية تشهد انفراجة كبيرة وسط توقعات بأن تشمل الصفقة شقيق الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، في الوقت الذى حمل فيه التحالف العربي الحوثيين مسؤولية سلامة طاقم التورنيدو، فوفق الشبكة سكاى نيوز الإخبارية، حمل التحالف العربي في اليمن، ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية سلامة طاقم طائرة التورنيدو التي سَقطت في محافظة الجوف فى اليمن، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن طاقم الطائرة المكون من ضابطين، استخدم كراسي النجاة للخروج منها قبل سقوطها، بينما قامت عناصر الميليشيات الحوثية بإطلاق النار باتجاه الطاقم.

المالكى

التحالف العربى

اليمن

عاجل

اخبار عاجلة

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