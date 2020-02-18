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الكرملين: نوفاك يجرى محادثات مع شركاء أوبك+ بشأن اتفاق جديد

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:09 م
الكرملين: نوفاك يجرى محادثات مع شركاء أوبك+ بشأن اتفاق جديد وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك
رويترز

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قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك مازال يجرى محادثات مع حلفاء موسكو داخل أوبك وخارجها بشأن مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى.

تحاول أوبك إقناع روسيا بالانضمام لتخفيضات أعمق على إنتاج النفط. وتقول موسكو إنها ستعلن موقفها خلال أيام. ويجتمع الحلفاء من أوبك وغير أوبك فى مارس لبحث مزيد من التعاون.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين فى مؤتمر بالهاتف "إنه يواصل العمل مع الزملاء ويواصل مناقشة الوضع (فيما يتعلق بسوق النفط)."

كانت وزارة الطاقة الروسية قد قالت فى بيان إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بحث بالهاتف مع وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه اليوم الاثنين التعاون فى إطار مجموعة أوبك+. أضافت الوزارة أن المسؤولين تناولا أيضا حالة أسواق النفط العالمية.

على جانب أخر، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم، أن سعر سلة أوبك المكونة من أربعة عشر خامًا56.73بلغ 56.73 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، مقارنة بـ 55.86 دولار في اليوم السابق، وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

وأظهرت أحدث الاحصائيات التي أعلنتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تراجع إنتاج أعضائها بواقع 509 آلاف برميل يوميا خلال شهر يناير 2020، الأمر الذى هبط بمعدل الإنتاج اليومي للمنظمة إلى 28.859 مليون برميل مقارنة مع 29.368 مليون برميل فى ديسمبر 2019، وتعد هذه أعلى نسبة انخفاض شهري لإنتاج المنظمة التى تستعد لعقد اجتماع تقييمي بالاشتراك مع كبار المنتجين المستقلين خلال مارس المقبل فى فيينا للنظر فى قرارها الخاص بخفض الإنتاج الذى اتخذته فى وقت سابق من العام الماضي.

 
 
 

 


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ألكسندر نوفاك

النفط

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