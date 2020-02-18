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القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بمشاركة حاملة الطائرات "شارل ديجول"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:18 م
القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بمشاركة حاملة الطائرات "شارل ديجول" حاملة الطائرات شارل ديجول
كتب زكى القاضي

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نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوى عابر (ADEX) بنطاق البحرين المتوسط  والأحمر ، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية ( شارل ديجول ) بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف - 16) المصرية .
 
تضمن التدريب قيام الجانب المصرى والفرنسى بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياة الإقليمية المصرية ، والتدريب علي الدفاع والهجوم علي هدف حيوى بحرى،  وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وكذلك التدريب علي مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات  البحر الأحمر .
 
ويهدف التدريب إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمى بالمنطقة، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة .
 
 

القوات الجويه

شارل ديجول

حامله المروحيات

حامله الطائرات

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