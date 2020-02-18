القبض على صاحب مصنع بحوزته 10 أطنان سكر مجهول المصدر فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن العاصمة، من القبض على صاحب مصنع لحوزته 10 طن سكر مجهول المصدر في الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصم، بلاغا بضبط مسئول عن مصنع لتعبئه السكر كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (سكر) مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (10 طن سكـر) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى من مواد مجهولة المصدر بمدينة السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنة من مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "ع. ا" ، 40 سنة، مسئول عن مصنع حلوى " جافھ بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخیص، وقيامه بتصنیع الحلوى الجافة مستخدماً خامات مجھولة المصدر وغیر مصحوبة، بأیة مستندات تدل علي مصدرھا غاشاً بذلك جمھور المستھلكین بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على" 1.750 طن سكر، 5 طن مواد غذائیة عبارة عن سمسم ، حمص ، فول سوداني ، عسل جلوكوز، 21000 قطعة حلوى جافة وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا، 7 ماكينة تصنیع ماكینة، وجاري تحریر المحضر اللازم، والعرض علي النیابة العامة للتحقيق.