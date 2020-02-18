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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:15 م
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فى مقدمتها البارون والمتحف الكبير..

العنانى يوجه مسئولى شبكة CNN العالمية لترويج الافتتاحات الآثرية المقبلة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:14 م
العنانى يوجه مسئولى شبكة CNN العالمية لترويج الافتتاحات الآثرية المقبلة العنانى خلال لقائه مسئولي شبكة CNN العالمية
كتبت آمال رسلان

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عقد اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع مروان كاي مسئول الشئون التجارية لشبكة CNN العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، وسند قاسم مدير إدارة علاقات العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لمناقشة ما ستقوم به الشبكة خلال الفترة المقبلة للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال الشراكة التي كانت قد أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع الشبكة في مايو الماضى، وحضر هذا الاجتماع المهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.
 
وخلال الاجتماع  قام مسئولي الشبكة بعرض الأعمال الترويجية التي قامت الشركة بتنفيذها مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة الماضية، كما تم مناقشة ضرورة تطويع المواد الترويجية التي ستقوم الشبكة بانتاجها خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع مستجدات ما تم انجازه خلال الفترة القليلة السابقة، على المستوى السياحى والآثرى ومنها ربط منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية، بالاضافة الي تسليط الضوء علي الافتتاحات الآثرية الوشيكة والتي منها افتتاح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الاثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، وقصر البارون بشارع العروبة وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة، والمتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه خلال الربع الأخير من العام الجارى، بالإضافة إلى الترويج الي ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها وأنشطتها السياحية  بكافة أنواعها ومعالمها الأثرية المختلفة.
 
جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت شراكة مع شبكة CNN العالمية في مايو الماضى لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر تجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة ، من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكةCNN .
 
 
 
 
 
 

 


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