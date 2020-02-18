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العربية: تجدد سقوط القذائف على ميناء طرابلس في ليبيا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:24 م
العربية: تجدد سقوط القذائف على ميناء طرابلس في ليبيا ميناء طرابلس
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن هناك تجدد سقوط القذائف على ميناء طرابلس في ليبيا. 

 

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أعلن فى وقت سابق، تعرض ميناء طرابلس لقصف، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

 

وأعلن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، انطلاق جولة المحادثات الثانية للجنة العسكرية الليبية المشتركة فى جنيف بعد قليل، مؤكدا بأن الوضع فى الميدان هش وغالبا ما يتم انتهاك وقف اطلاق النار، متابعا: "هناك 150 خرقا منذ تاريخ 12 يناير ومن الصعب أن نسير قدما فى المسارات الثلاث طالما استمرت الخروقات".

 

ودعا مبعوث الأمم المتحدة فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء فى جنيف، جميع الأطراف إلى احترام الهدنة وعودة الحياة المدنية قائلا:" على الأطراف المعنية تقديم تنازلات لبدء عودة الحياة المدنية إلى ميادين الاقتتال.


طرابلس

ميناء طرابلس

ليبيا

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