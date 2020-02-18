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العثور على جثة طفل سائق "توك توك" مذبوحا أسفل كوبرى المرازيق بالبدرشين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:20 ص
العثور على جثة طفل سائق "توك توك" مذبوحا أسفل كوبرى المرازيق بالبدرشين جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قال شهود عيان أنه تم العثور صباح اليوم الثلاثاء على جثة طفل مذبوح أسفل كوبرى المرازيق بمركز البدرشين في جنوب الجيزة.

 

وتابع الشهود في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الطفل المجني عليه يبلغ من العمر ما يقرب من الـ13 عامًا ويعمل سائق "توك توك"، وأنه قتل بدافع سرقة الـ"توك توك" الخاص به.

 

وعلى جانب آخر كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، ألقوا القبض على عاطل لسرقته خزينة حديدية لمطعم بداخلها 10 آلاف جنيها فى مدينة نصر، وتمكن من سرقتها بعد انصراف العاملين  وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول، بأن "مصطفى.ع.م" 29 سنة مدير مطعم بشارع عباس العقاد دائرة القسم، باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل المطعم عمله وتحوي ( مبلغ مالي 10.500 آلاف جنيه ) ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ المطعم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين الحاليين والسابقين بالمطعم بمحل البلاغ ، وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة  أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلاً من"إسلام.ع.ع" 27 سنة عاطل وأصل بلدته مركز الفتح / أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم، وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمرورهما بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ مالك المطعم بمبالغ مالية داخل الخزينة  فخططا لسرقتها، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة العاملين بالمطعم والاختباء داخل غرفة تغيير ملابس العاملين والاستيلاء على الخزينة ومحتوياتها عقب انصراف العاملين من المطعم.

وتم بإرشاده ضبط الخزينة والمبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشته عما ارتكباه من حوادث أًخرى.


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