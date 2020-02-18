الطيران: 20 فبراير تشغيل خط مباشر بين شرم الشيخ والأقصر وهدايا لأول رحلة

كتب أحمد مصطفى

أعلنت وزارة الطيران فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تشغيل أول خط بين شرم الشيخ والأقصر الخميس 20 فبراير الجارى.

وأضافت أنه في إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة و الآثار و الطيران المدني، قررت شركة مصر للطيران بتشغيل أولي رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، وذلك لأول مرة منذ توقف دام سنوات .

ستنطلق هذه الرحلة بدء من يوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، بواقع رحلة أسبوعية.

وبهذه المناسبة وبالتنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة والأثار تهدي وزارة السياحة و الآثار ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020، والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصرى.