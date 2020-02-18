الطيران الروسى" تقلص عدد رحلاتها الجوية إلى الصين بسبب تراجع الطلب

موسكو أ ش أ

أعلنت شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، تقليص عدد رحلاتها الجوية إلى الصين، بسبب تراجع الطلب.

وذكرت الشركة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أنها ستجري تغييرات مؤقتة، على جدول الرحلات إلى الصين بسبب انخفاض الطلب، وأنه سيتم تقليص رحلات طائراتها، إلى بكين وشنغهاي وقوانجتشو وهونج كونج، حتى نهاية مارس.

وأضافت أنه سيتم إلغاء رحلة من الرحلتين المقررتين يوميا إلى كل من بكين وشنجهاي اعتبارا من 18 إلى 28 مارس، وأنه سيتم تقليص الرحلات إلى قوانجتشو في الفترة من 17 إلى 28 مارس.

وأوضحت أنه تم إلغاء رحلات منتظمة من المناطق الروسية إلى مدن الصين في 1 فبراير الجاري بسبب اندلاع فيروس "كورونا" الجديد (2019-nCoV).

وقد أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن الصين قد أعلنت أن إجمالى الوفيات بفيروس كورونا تجاوز 1800شخص.

من جانب آخر ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن أحدث البيانات التى نشرتها الصين عن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المعدى، تشير إلى انخفاض في الحالات الجديدة لكن "جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة" فيما يتعلق باتجاه تطور الوباء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس الإثنين، إن الصين قدمت وصفًا لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة في تقرير نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال جيبريسوس للصحفيين "يبدو أيضًا أن البيانات تظهر انخفاضا في الحالات الجديدة.. لا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد.. الاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت الذي يتأثر فيه سكان جدد"، وتابع "من السابق لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر.. جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة".