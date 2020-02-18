الصين: وفيات فيروس كورونا تجاوز 1800 شخص

كتب-أحمد صلاح العزب

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن الصين قد أعلنت أن إجمالى الوفيات بفيروس كورونا تجاوز 1800شخص.

من جانب آخر ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن أحدث البيانات التى نشرتها الصين عن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المعدى، تشير إلى انخفاض في الحالات الجديدة لكن "جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة" فيما يتعلق باتجاه تطور الوباء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس الإثنين، إن الصين قدمت وصفًا لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة في تقرير نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال جيبريسوس للصحفيين "يبدو أيضًا أن البيانات تظهر انخفاضا في الحالات الجديدة.. لا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد.. الاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت الذي يتأثر فيه سكان جدد"، وتابع "من السابق لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر.. جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة".