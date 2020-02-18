السياحة توضح اختصاصات هيئة المتحف المصرى الكبير بعد صدور قانون خاص بها

كتبت آمال رسلان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 9 لسنة 2020 والخاص بهيئة المتحف المصرى الكبير، والذى ينص على اعتبار المتحف المصرى الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضارى عالمى متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، أنه وفقا لهذا القانون ستختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفى للزائرين، والتوثيق الرقمى وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم وفقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية.

وأشار اللواء مفتاح أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف.

كما سيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوا من ذوى المكانة العلمية والخبرة الدولية، بحيث يكون من اختصاصه الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء.

وطبقا لهذا القانون سيكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وهذا المشروع الضخم الذى تولية الدولة المصرية والعالم أهمية كبيرة حيث أنه يعتبر أكبر متحف فى العالم خصص لحضارة واحدة وهى الحضارة المصرية القديمة، كما ستعرض به ولأول مرة أكثر من 5000 قطعة لكنوز الملك الذهبى توت عنخ آمون، بالإضافة إلى عرض التابوت الخارجى للملك الشاب، الذى ظل بمقبرته منذ اكتشافها عام 1922 حتى تم نقله للمتحف المصرى الكبير العام الماضى ليعرض ولأول مرة الثلاث توابيت الخاصة بالملك الشاب مجتمعة.

ونظرا لأهمية الحدث تعمل الدولة المصرية بكامل أركانها على الإعداد لحفل افتتاح أسطورى يحكى عنه العالم لسنوات، يليق بأسم مصر وبقيمة الحدث، ولهذا بدأت وزارة السياحة والأثار مع بداية العام فى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة للإعداد لهذا اليوم، وأهمها ملفى الترويج للمتحف المصرى الكبير فى الخارج وكذلك ملف الإعداد لحفل الافتتاح، هذا بالتوازى مع الاعداد اللوجيستى للمبنى وعملية نقل الآثار.