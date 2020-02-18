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السفير الفرنسى بالقاهرة: موقف الخشت من تجديد الخطاب الدينى أحدث أصداء واسعة بفرنسا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:22 م
السفير الفرنسى بالقاهرة: موقف الخشت من تجديد الخطاب الدينى أحدث أصداء واسعة بفرنسا لقاء رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة
كتب محمد صبحى

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التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتييه، حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء التوسع فى البرامج التعليمية المشتركة وعدم اقتصار التعاون على كليتى الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية، واتفقا على إنشاء درجة علمية مزدوجة مع قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب فى الترجمة الفورية بالتعاون مع جامعة فرنسية كبرى.
 
وقال السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتييه، إن موقف الدكتور محمد الخشت، من تجديد الخطاب الدينى، الذى عبر عنه فى كلمته فى مؤتمر الأزهر الأخير؛ ورده على تعقيب شيخ الأزهر، أحدث أصداء واسعة بفرنسا، ووصف رد الدكتور الخشت بـ "رجاحة الحجة".
 
وأضاف ستيفان روماتييه، أن الحوار والمناقشة بين رئيس جامعة القاهرة وشيخ الأزهر، جديرة بالاحترام بين اثنين من أكبر المفكرين، لافتًا إلى أنه لايؤيد فكرة اقتصار مناقشة ما يتعلق بالجانب الدينى على رجال الدين دون غيرهم، مؤكدًا أن الفلاسفة والمفكرين عليهم أن يساهموا فى هذا الأمر.
 
وأشار السفير الفرنسى، إلى أنه حضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأزهر عن تجديد الفكر الإسلامى، بدعوة من شيخ الأزهر.
 
من جانبه قال الدكتور الخشت إنه يعمل على تغيير طرق التفكير القديمة بطرق التفكير الحديثة، مؤكدًا أن سر الإنتقال من عصر إلى عصر هو تغيير طريقة تفكير الناس ورؤيتهم للعالم.
 
وأشار رئيس الجامعة، بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، إلى أهمية أن تكون رؤية التعليم الدينى من منطلق العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة، وضرورة أن تقوم كليات وجامعات جديدة لدراسة العلوم الدينية بطرق حديثة وتخريج أجيال من أجل تجديد الخطاب الديني باستمرار.

لقاء رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة (1)
لقاء رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة (1)

لقاء رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة (2)
لقاء رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة (2)

لقاء رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة (3)
لقاء رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة (3)

لقاء رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة (4)
لقاء رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة (4)

لقاء رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة (5)
لقاء رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة (5)

 

 


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